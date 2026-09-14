El "efecto Casademont" de Mariona Ortiz: de su aterrizaje en Zaragoza a su bronce mundial

En el deporte de élite, los relojes a menudo se empeñan en marcar prisa. Existe la falsa creencia de que si la gloria no llama a tu puerta pasados los veinte, el tren definitivo ha de ser ya inalcanzable. Sin embargo, historias como la de Mariona Ortiz demuestran que el baloncesto no siempre entiende de precocidad, sino de idoneidad. Con la medalla de bronce mundial recién colgada al cuello tras el triunfo de España en Berlín, la base catalana se encuentra en el cenit de su carrera con la selección.

Un ascenso hasta el punto más alto con La Familia que comenzó en 2023, en la temporada en la que la actual capitana de Casademont aterrizó en Zaragoza, donde ha encontrado en el Príncipe Felipe su madurez deportiva y el catalizador perfecto para su explosión definitiva. Mariona desembarcó en la capital del Ebro con un equipaje repleto de kilómetros, vivencias en ligas exigentes de Europa (Bélgica y Polonia) y galones en la Liga Femenina Endesa (Girona, Zamarat y Perfumerías Avenida antes de su aventura internacional y Estudiantes, en su regreso a España).

En la capital aragonesa y arropada por el proyecto aragonés, la base pulió su juego, fue asumiendo galones y formó parte de la histórica Copa de la Reina de 2023 para acabar asentándose junto al Casademont Zaragoza en Euroliga. Esta plenitud a nivel de clubs abrió la puerta de la Absoluta que parecía haberse atascado con el paso de los años. Pese a saber lo que era vestir la camiseta de la selección en categorías inferiores, donde se hartó a cosechar triunfos: tres oros en Europeos U16, U18 y U20 (2008, 2009 y 2011), una plata en el Europeo U18 de 2010 y una segunda posición en el Mundial U19 de 2011, no fue hasta que vistió la camiseta rojilla cuando Miguel Méndez la convocó para disputar un partido con la selección absoluta.

Un trienio vertiginoso

El 9 de febrero de 2023, a punto de cumplir los 31 años y en el mejor momento de forma, hasta entonces, de su carrera, Mariona debutó oficialmente con la Selección Absoluta. Fue en un partido de clasificación al Eurobasket de ese año ante Rumanía en el que logró cinco puntos, una asistencia, dos rebotes y un tapón. Lo que para muchas habría sido un premio de consolación a una buena temporada con el Casademont y a una carrera ya veterana, para la de Calafell fue solo el punto de partida.

Esto no fue un episodio anecdótico, la base poco a poco se fue convirtiendo en una pieza cada vez más importante en el esquema de España. Cumplió el sueño de pisar el parqué olímpico en 2024 en París, promediando 16 minutos y 7,5 puntos en su primera aparición en una gran cita y se colgó la medalla de plata en el Eurobasket de 2025 con la amarga sensación de sentir que el oro se escurrió entre los dedos tras un pérdida fatal, en un torneo en que disputó más de la mitad de los minutos en cada encuentro. Lejos de hundirse, Mariona volvió con fuerza acumulando partidos en la clasificación y en el propio Mundial de Berlín de esta semana.

En la cita mundialista de Alemania, su rol no ha sido ni mucho menos testimonial, pero la irrupción de una Iyana Martín desatada ha relegado a la catalana a un papel un poco más secundario, con una media de 14 minutos por partido. No obstante, con su temple característico, su capacidad para serenar los ataques cuando el balón quema y su dominio de los tiempos, la base catalana ha sido uno de los pilares invisibles que sostienen el carácter competitivo de una Familia que se colgó el bronce ante Alemania (81-58) en su casa tras unas semifinales en las que se dio la cara ante Estados Unidos (66-76).

Mariona Ortiz regresará en los próximos días a la disciplina de Casademont Zaragoza no solo como la capitana respetada que hace vibrar al Príncipe Felipe cada fin de semana, sino como medallista mundial. Su trayectoria es una oda a la perseverancia y el mejor regalo para una afición aragonesa que vio nacer su segunda juventud y el "efecto Zaragoza". La prueba viviente de que, cuando la pasión y el destino se cruzan en el lugar adecuado, la gloria no tiene fecha de caducidad.