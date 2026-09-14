El Gobierno de Aragón aumenta en 100.000 euros la subvención al Casademont Zaragoza femenino

El Gobierno de Aragón aumentará en 100.000 euros la subvención asignada al Casademont Zaragoza femenino para la temporada 2025-26. Así consta en propuesta de resolución provisional en relación con la convocatoria de ayudas para secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro y clubs deportivos aragoneses de máxima categoría para la temporada deportiva 2025-2026 que ha firmado la directora general del deporte, Cristina García, este lunes 14 de septiembre.

Se trata de la convocatoria para clubs y secciones deportivas de máxima categoría, por lo que en estas partidas no se incluyen las ayudas a las sociedades anónimas deportivas como en anteriores convocatorias. La cuantía total asciende a 2.600.000 euros, dos millones para los clubs deportivos y 600.000 euros para las secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro.

Basket Zaragoza 2002, el club deportivo creado en 2020 para gestionar el Casademont femenino, percibirá según esta orden provisional 296.037,72 euros. Se trata de 100.000 euros más que los 196.879,58 euros que percibió la temporada anterior (196.879,58). Una cantidad que había supuesto una rebaja importante con respecto a los 317.698,22 € de la 2023-24. La cuantía de este año es la segunda más elevada percibida por el club desde su creación, solo superada por la de 2024.

Las cantidades se asignan según un sistema de puntos otorgados en función de los requisitos cumplidos como el número de licencias, resultados deportivos obtenidos, número de abonados, etcétera. "Conforme a lo dispuesto, se ha procedido a obtener el valor de cada punto mediante la división de la disponibilidad presupuestaria existente para estas entidades (2.000.000 €) entre el total de los puntos obtenidos por el conjunto de estas entidades deportivas solicitantes (864). De este modo, se obtiene un valor de cada punto de 2.314,81 €", explica la propia orden de concesión.

Así, el Casademont Zaragoza ha obtenido 99 puntos, la puntuación más alta de los 13 beneficiarios, y recibirá esos casi trescientos mil euros de los 503.700 solicitados por la entidad. Estos desfases suelen ser habituales y hay que tener en cuenta también que no todo el presupuesto de los clubs es subvencionable.

Además del Basket Zaragoza 2002, doce de los trece clubs de este apartado recibirán más subvención que la temporada anterior. Tan solo el Intersala de Segunda División femenina se quedará diez mil euros por debajo, pasando de 99.000 en 2025 a 89.000 en 2026. El Sala 10 pasará de 150.305 a 180.849,21, el Bada Huesca, de 171.475 a 233.241,84, el Voleibol Teruel, de 160.890 a 207.003 y el CV Zaragoza, de 135.000 a 138.711 euros.

El Colo Colo llegará hasta los 153.331 frente a los 129.000 del curso anterior, el Esneca Fraga subirá de los 156.000 de 2025 a los 254.173,80 de esta temporada y el CD Teruel percibirá 60.000 en lugar de los 18.254 de hace un año. Hay cuatro entidades que se suman a este reparto: los dos clubs de Segunda FEB, Peñas Huesca y CBZ, que recibirán 60.000 euros cada uno, el Aragón XXI de fútbol sala, con 77.419,80 euros, y el Contazara Zaragoza con 185.395,36 euros en su estreno en División de Honor Plata.

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