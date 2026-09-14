La jugadora del Casademont Zaragoza Helena Oma, medalla de plata en el Europeo de 3x3

Como Mariona Ortiz, Helena Oma también va a volver al Casademont Zaragoza con una medalla colgada del cuello. La jugadora catalana ha conquistado este fin de semana la plata en el Europeo 3x3 disputado en Amberes al caer en la final por 16-13 ante Países Bajos, que revalidó así su título continental que añaden al Mundial.

Bajo la dirección técnica de Sandra Ygueravide y la excapitana del Casademont Zaragoza Vega Gimeno, retiradas este año de esta disciplina e incorporadas a la estructura FEB, España ha certificado su buen momento en el 3x3. La Copa del Mundo sirvió de banco de pruebas, al igual que el circuito Women’s Series (tres títulos conseguidos en Viena, Bucarest y Orleans) y la Copa de Europa ha sido la certificación del buen trabajo. Una plata que deja buenas sensaciones para el duro camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con un roster formado por Helena Oma, Txell Alarcón, Marta Canella y Gracia Alonso de Armiño, otra ex del Casademont, Sandra Ygueravide apostaba por un cuarteto sin una ‘grande’ al uso y con la polivalencia como mejor virtud. En la primera fase ganó con solvencia a Eslovenia (21-9), que luego fue semifinalista, y Hungría (19-14).

En cuartos de final superó también con contundencia a las anfitrionas en un gran ambiente (20-9), mientras que en semifinales jugaron un partido espectacular, derrotando a una de las favoritas, Azerbaiyán (20-16), precisamente el equipo que les eliminó en semis en la Copa de Europa de 2025, con el mismo roster en pista. Un doble a una pierna de Marta Canella fue decisivo para el resultado final.

En el último encuentro se encontraban ante la gran favorita y la campeona de Europa y del mundo, Países Bajos. Y el inicio no fue bueno, con un 6-1 para las neerlandesas y con España fallando tiros fáciles cerca del aro. Pero salió el carácter español y con tres dobles de Txell Alarcón se pasó del 14-5 al 14-11 dejando un final apretado que cayó del lado de las neerlandesas. La catalana fue seleccionada en el equipo del campeonato junto a Noortje Driessen y Brianna Fraser.