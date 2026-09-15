La gran fiesta del baloncesto español: así ha sido la gala de la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza como protagonista

Cuando la Feria de Madrid casi olía todavía a gasolina del Gran Premio de Madrid del pasado domingo, el recinto fue testigo este martes de otro gran evento deportivo. En este caso, la gala de inicio de temporada de la Liga Endesa. El lema 'La energía que une nuestro baloncesto', con una clara referencia al patrocinador de la competición y al anfitrión de la velada de esta tarde/noche, resumía a la perfección la idea del evento. Y tanto que lo ha unido porque por primera vez se han celebrado conjuntamente las ceremonias de apertura tanto de la categoría masculina como de la femenina.

Quizá tomaron nota de la fiesta del baloncesto que hubo en Zaragoza cuando ambas selecciones coincidieron en la última semana de agosto. Si ellas se fueron de Zaragoza con la mejor de las energías, volvían a España con nada más y nada menos que un tercer puesto en el Mundial de Alemania. Ellas eran este martes las protagonistas. Prueba de ello ha sido que a eso de las 16.15 cuando los periodistas estaban recogiendo las acreditaciones se han girado cual adolescente americano al ver entrar al grupo de populares cuando Alba Torrens, Helena Pueyo e Iyana Martín, en representación de Azulmarino Palma, Valencia Basket y Spar Girona (pero todavía sin los polos oficiales), respectivamente, hicieron acto de presencia. Cada una llevaba un estilo de su padre y de su madre, pero las tres compartían el mismo complemento: la medalla de bronce, que mostraron a los medios gráficos en el fotocol de la entrada.

Toda la actividad preparada para la sesión vespertina de 'media-day' se desarrollaría al descender las escaleras mecánicas en la gran planta subsuelo de la sede corporativa de la empresa patrocinadora de la Liga. Allí abajo, un escenario en el que desde primera hora se realizaban pruebas de sonido eternas que iban más allá del 1, 2, 3; 1, 2, 3... y llegaban a los cuarenta. O más. Tenía que salir todo perfecto.

Iyana Martín, Mariona Ortiz, Helena Pueyo y Alba Torrens, con la medalla de bronce. / ACB PHOTO

Más allá de los prolegómenos habituales, había algunas peculiaridades. La primera, que antes de llegar al escenario y las sillas de público perfectamente preparadas, se podía encontrar ni más ni menos que una pista de baloncesto 3x3. En ella, antes de que comenzaran a llegar los jugadores, muchos periodistas se probaron y digamos que algunos de ellos demostraron con alguna mandarina que no veía ni aro, a riesgo de dañar el mobiliario o las cámaras próximas a la zona, porque se dedican a escribir, narrar... en definitiva, comentar este deporte en lugar de practicarlo. Ojo, no todos. Alguno tuvo su momento de gloria y también se vieron buenas canastas. Lo segundo, que varias plantas de oficina eran el palco de la nombrada pista y algún trabajador fotografió la escena y escondió rápido el móvil como un becario al que le da corte echar una foto en sus primeras ruedas de prensa.

Pero ya basta de hablar de los periodistas y de hacer comparaciones con ellos. No corresponde a la profesión el protagonismo, sino a los jugadores y jugadoras, especialmente a los 32 que se encontraban allí. La capitana de la selección española, Alba Torrens, fue la primera en abrir el melón. Una aglomeración de cámaras, micrófonos con alcachofa, móviles... la rodeaban que parecía que la iban a engullir. Había mucho de lo que hablar: el Mundial, su nuevo proyecto en Azulmarino Palma, la coincidencia de que hayan coincidido en la selección 7 jugadoras que hayan estado y estarán en Valencia Basket (cada uno barre para su casa)... Poco a poco fueron entrando más protagonistas y todos de un lado a otro entre los cinco micrófonos de la sala, en ocasiones todos ellos simultáneos. Es lo que tiene que intervengan 32 estrellas del baloncesto en apenas unas horas.

Mariona Ortiz, Pierre Oriola, Andrea Vilaró y Guillem Vives, en la presentación. / ALBERTO NEVADO PIQUERAS

El poco a poco se convirtió en de mucho en mucho según avanzaba el tiempo. Así pasaron también Jaime Pradilla, Aminata Sangaré, Willy Hernangómez, por decir tres nombres y no hacer la crónica infinita. Y por supuesto hicieron lo propio Mariona Ortiz y Guillem Vives en representación de Casademont Zaragoza. A la par, la tensión calmada (siempre mejor que la calma tensa) entre periodistas y responsables de comunicación de los clubs. El "Una pregunta más" seguido del "No, venga que nos tenemos que ir ya" o un "Venga, vale". Los "Lo puedo coger a solas", seguidos de los "Pero cinco minutos que tenemos que entrar en directo". Igual de loables y arduas ambas tareas. Y los jugadores siempre predispuestos.

Cuando el reloj marcó las 19.30 horas la música empezó y arrancó la mayor fiesta del baloncesto español vista hasta la fecha, por primera vez 32 equipos reunidos, si bien algunos de ellos por partida doble. Esto supone que la fiesta reunió 32 estrellas. Eso es mucha unión y mucha energía. Algo así, ruego me disculpen los científicos porque la comparación no es del todo exacta, como el Big Bang del baloncesto español, la mayor acumulación de talento vista hasta la fecha. Por que explote y el baloncesto español siga expandiéndose hasta el infinito.