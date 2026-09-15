Mariona Ortiz, tras el bronce en el Mundial: "Ha sido un chute de energía para empezar la temporada con el Casademont"

Mariona Ortiz no ha parado este verano. El 4 de agosto comenzó la gira preparatoria de cara al Mundial de Alemania, cinco amistosos y seis de Mundial después, con viajes y entrenamientos incluidos, obtuvo este domingo una medalla lograda medalla de bronce. Lejos de descansar, este lunes ejerció de capitana en el Príncipe Felipe en la gala de presentación de la temporada y este martes representa, junto a Guillem Vives, a Casademont Zaragoza en la ceremonia inaugural de la Liga. Sobre el parqué, la base ha desvelado que este miércoles ya estará a las órdenes de Cantero y el viernes en el amistoso de Ejea: "Me ha dicho Carlos que ya juego el viernes, así que entre entreno ya mañana. Ya estamos de vuelta".

Seguidamente, mientras la catalana atendía a este medio de comunicación ha entrado en escena un gran interlocutor: Willy Hernangómez:

W. H.: - ¡Muchas felicidades!

M. O.: Gracias. ¿Tú qué tal?

-Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, has descansado?

-¡Qué va! Si no hemos tenido tiempo. Estoy...

-Estás muerta, ¿no? Te dejan unos días, ¿no?

-No, empiezo mañana ya. Sí, sí. (3 segundos de pausa) La vida de... Bueno ya se sabía.

-No vas a saber celebrarlo, de todas formas tienes que celebrarlo... Cuando puedas lo tienes que hacer.

-Hombre sí, cuando pueda.

"Perdona", se disculpa Mariona. La entrevista continúa. El hecho de que no haya vacaciones no le quita a Mariona la ilusión por volver a ver a la Marea Roja: "Siempre estoy muy feliz de reencontrarme con la que casi considero mi familia". Para ella ya fueron especiales los partidos de preparación con la selección en su casa. La capitana afronta la temporada con "la máxima ambición", pero también "siendo conscientes de que la Liga sigue creciendo y de que cada vez hay mejores equipos". No obstante, aunque no sea fácil, para ella, el objetivo no cambia y es a lo que se debe aspirar: estar en el máximo número posible de finales, luchar por algún título y estar en la Final a 6 de Euroliga.

También atendió a otros medios en el formato Media-Day que proponía el organizador de la competición y la ceremonia. Allí, fue preguntada por si había digerido ya la vorágine de emociones del Mundial. "Aún no lo hemos podido asimilar del todo porque llegamos a las tres de la madrugada y hoy ya estamos aquí, pero de primeras sentimos mucha felicidad. Al final esto es un chute de energía que ayuda a empezar la temporada con una carga emocional muy buena y con muchas ganas de empezar con el Casademont", afirmó Mariona sobre el metal logrado con el combinado nacional.

Respecto a la plantilla confeccionada para esta campaña, la base valoró muy positivamente mantener el núcleo de la pasada temporada: "Es muy importante que hayamos podido mantener a ocho jugadoras. Parte del trabajo ya viene hecho y será mucho más fácil coger hábitos y acoplar a las demás. Hay muy buen ambiente y el día a día es muy fácil, algo fundamental para mí".

Además, Mariona destacó la creciente competitividad de la Liga Femenina Endesa y el impacto del talento joven en el baloncesto español: "La Liga sigue subiendo de nivel con proyectos potentes. Además, las generaciones que vienen tienen muchísimo talento y, como se dice ahora, 'muchísima aura'. Eso hace que cada vez más gente se enganche al baloncesto femenino, y estoy segura de que van a dar muchas alegrías".

Uno de los primeros grandes retos del calendario será la Supercopa, a la vuelta de la esquina y con un exigente duelo frente al Valencia Basket. Mariona afronta la cita con "muchas ganas de empezar a luchar por el primer título de la temporada". Asimismo, destacó además el componente sentimental del encuentro: "Con la incorporación de Helena Pueyo, que también va a tener su punto emocional, tenemos muchas ganas de empezar todo esto".