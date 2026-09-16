Guillem Vives, jugador del Casademont: "Zaragoza tiene que aspirar a estar en Europa"

Guillem Vives fue el protagonista del Casademont Zaragoza masculino en la presentación de la Liga Endesa celebrada este martes en la sede de la compañía eléctrica en Madrid. Un veterano de la competición y de este acto, al que ya había acudido en alguna ocasión, por lo que el base fue requerido por medios de diferentes ciudades para conocer sus opiniones sobre la competición, incluso de la trayectoria del Valencia femenino.

Pero Vives está centrado y con toda la ilusión del mundo en comenzar ya a competir en el nuevo proyecto del Casademont Zaragoza en el que no para de repetir que se siente importante en ese rol de jugador experimentado que debe enseñar y contagiar al resto. "Con muchas ganas, sobre todo de vivir el Felipe este domingo, de estar con la gente, de conectar ya desde un inicio con la afición y ganas de vernos competir ya en la exigencia de la Liga porque sabemos que la pretemporada sirve para coger ritmo, automatismo, pero somos conscientes que ya empieza lo bueno y queremos empezar de la mejor manera", señaló el jugador.

El Casademont Zaragoza tendrá un inicio complicado visitando al La Laguna Tenerife y recibiendo al Valencia, pero esto lejos de asustar a un veterano como Vives, le motiva aún más. "No lo quiero llamar complicado, le quiero llamar desafiante o ilusionante. Me encanta ya el primer partido ir a un campo como Tenerife que lleva muchos años en las partes de arriba y veremos en Zaragoza dónde queremos estar", indicó.

Como casi todo en la vida, el baloncesto también es una cuestión de actitud. "Yo lo que pienso es, ¿queremos estar ya para competir contra equipos como Tenerife? Pues por supuesto. Y para eso tenemos un primer test para ver en qué nivel estamos, para competir contra uno de los equipos que lleva muchos años en puestos de playoff que, vamos a ver, pero es lo que creo que el grupo ambiciona. Y luego tenemos el primer partido en casa contra el actual campeón. Así que para mí desafiante, con muchas ganas y ya digo, necesitaremos el Felipe desde el minuto uno en este primer partido de temporada y empezamos por este domingo para que se animen, conecten y nos apoyen en el segundo partido", reflexionó.

Para que el Casademont Zaragoza consiga sus objetivos será importante el papel de Guillem Vives, no solo por lo que pueda aportar en la pista sino por el papel que se le ha otorgado en el vestuario. El base ya ha ido diciendo este verano que le gusta cómo están encajando las piezas del equipo y él mismo reconoce sentirse "bien, muy cómodo" en el rol que le ha pedido Gonzalo García de Vitoria.

Vives admitió que el entrenador "me ha dado mucha confianza de poder desarrollar mi estilo de juego" y que lo bueno para el Casademont es que cuenta con tres bases muy diferentes y complementarios. Y secunda las palabras del técnico bilbaíno cuando dice que "queremos que Trae siga siendo Trae y Guillem siga siendo Guillem y que nadie de los dos quiera ser el uno o el otro. Creo que los tres bases podemos aportar cosas muy diferentes para sumar al grupo y creo que yo en ese papel, en ese rol me siento cómodo".

En cuanto a los objetivos marcados para la temporada, Vives señaló que el vestuario tiene pendiente "un cónclave" para pensar entre todos "qué reto, qué objetivo nos poníamos como grupo". Pero él lo tiene claro: "Yo lo que creo es que Zaragoza tiene que ser un equipo que aspire a volver a Europa y para mí eso es fundamental para que el proyecto crezca".

Vives también habló del proyecto femenino del Casademont Zaragoza. Primero, reconoció que le "encanta" el baloncesto femenino y que tanto el club aragonés como el Valencia son dos ejemplos de hacer las cosas bien en dos proyectos que crecen año a año. Además, se desplazó a Madrid junto a Mariona Ortiz, lo que le dio la oportunidad de departir con la capitana en el tren.

"Vengo con Mariona en el AVE y me estaba diciendo, es que es muy difícil lo que estamos haciendo y los resultados, es difícil mantener el listón y yo le he dicho que, bueno que el hecho de que llenen el pabellón es enorme porque las niñas de Zaragoza pues ya tienen unas referentes que antes no tenían y que llenen el campo cada semana es un un logro increíble. Luego los resultados pues habrá años que serán más o menos pero yo creo que lo que han conseguido ya de mantener un proyecto femenino con tanta gente metida en el pabellón es increíble y habla muy bien del club y también de la conexión que tienen las jugadoras con la gente de ahí", concluyó el base catalán.