Aday Mara brilla en el mejor partido desde su aterrizaje en EE. UU.

Aday Mara ha vuelto a ser uno de los mejores jugadores de Oklahoma en el partido de esta madrugada contra los Denver Nuggets. El aragonés ha sumado 25 minutos en pista, en los que ha materializado 14 puntos, con un 100 % de efectividad en tiros de campo, 7 rebotes (4 defensivos y 3 ofensivos) y 6 asistencias. El pívot de 2,21 metros fue el tercer máximo anotador de su equipo, por detrás de Bennet Stirtz (22) y Payton Sandfort (19) y empatado con Josh Dix (14)

No obstante, estos números no han sido suficientes para sumar la primera victoria con Oklahoma, se ha quedado a tres puntos (106-103). Denver tomó la inciativa en el primer cuarto (31-22), desde entonces los Thunder nadaron a contracorriente para quedarse en la orilla de la remontada.

Mara sigue sumando minutos de calidad en la Summer League de Las Vegas, el torneo de verano por excelencia de la NBA. Su próxima y última cita en esta competición será este jueves 16 de julio a las 22:00 horas frente a los Dallas Mavericks de Sergio de Larrea. Quizá, sea este encuentro el de su primera victoria.