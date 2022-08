Es innegable que la vivienda de alquiler en España tiene un problema de precio. Es cierto que no afecta a todo el territorio pero sí a las poblaciones más pujantes. Y en Canarias esta ecuación se eleva al cubo. La escasez de nuevas viviendas está provocando una subida al alza de los precios que la gente no puede asumir para cubrir una necesidad básica para la supervivencia como es el estar bajo un techo y vivir de forma digna.

Esta situación está provocando nuevos casos que superan la ciencia ficción. La última es un anuncio del alquiler de un sofá en una vivienda en La Caleta, de Adeje, en Tenerife. Ya ni siquiera alquilar una habitación. Sino un sofá en el espacio comunitario de una vivienda en la que de los supuestos interesados tendrían que convivir con dos personas.

Cosas del mundo inmobiliario



Se alquila SOFÁ, 250 euros pic.twitter.com/SJzgn8HRlA — Chema Blanco (@ChemaBlancoL) 2 de agosto de 2022

"Alquilamos nuestro sofá para amortizar el precio del alquiler. La casa está ubicada en La Caleta frente al mar. Luz, agua y wifi incluidas. Los inquilinos son un chico y una chica que casi nunca están en casa. Se requiere limpieza extrema", publica el anuncio.

"Buscamos principalmente una MUJER siempre por un factor de limpieza", añade.

Un ciudadano, de nacionalidad italiano, publicó el anuncio en el que anunciaba que la entrada sería de forma inmediata a partir de las seis de agosto.

Este mensaje no ha pasado desapercibido. Desde la la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias (APEI) han denunciado este tipo de anuncios.

"¿Alquilo un sofá a compartir con otras personas? Estamos yendo a unos momentos en los que todo vale", denuncia Isidro Martín, portavoz de APEI. "Estamos hablando de unas personas que se están intentando aprovechar de la situación para sacar unos réditos que nunca van a declarar", añade. "Esto no se puede permitir, esto debería ser penalizado. No se pude hacer este tipo de anuncios en este tipo de portales. Me he quedado atónito", añade. "Cuando se pone un anuncio dentro de un portal el propio portal debería hacer una criba con algunas demandas. Esto es un particular que quiere rellenar una vivienda, pero, ¿qué tipo de contrato va a hacer para alquilar un sofá, que ni siquiera es un sofá cama?", se pregunta el portavoz de la Asociación de Expertos Inmobiliarios en Canarias.

Curiosamente este anuncio llega al día siguiente de la aprobación de los bonos de alquiler para la emancipación de los jóvenes y con unos datos de pobreza preocupantes en las islas. En Canarias hace casi veinte años que no se construye una sola vivienda social.