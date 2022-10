Una de las cuestiones que más sorprenden de McDonald's es la precisión y rapidez con la que cocinan sus menús. Basta con ver la película 'El fundador', acerca del origen de McDonald's, para descubrir la obsesión de sus fundadores a la hora de preparar todas las hamburguesas con las misma cantidad de ingredientes y de salsas y cocinadas en la plancha durante el mismo tiempo.

En cuanto al sabor o aspecto de los productos del restaurante de comida rápida más famoso del mundo, que resulten o no apetitosos depende ya del gusto de cada uno.

Pero a decir verdad, para ser comida, los productos se ven misteriosamente perfectos, especialmente la carne. Y ya no solo porque todas las porciones sean casi iguales, sino porque no se pudren. Y existe una razón.

El secreto de la carne de McDonald's

El chef y escritor culinario J. Kenji López-Alt, de 'The Food Lab', encargado de revelar los misterior de la cocina casera a través de la ciencia, realizó un experimento en el que tuvo en cuenta múltiples variables para llegar a la verdad de lo que pasa con las hamburguesas de McDonald's.

Durante unos meses, Kenji se hizo con varias hamburguesas de distinto tamaño en distintas etapas de descomposición. Lejos de lo que muchas personas podrían pensar, las hamburguesas de McDonald's no se pudren porque estén hechas con productos químicos, sino sencillamente porque se secan. O dicho de manera, por la actividad del agua en los ingredientes.

La clave está en cómo se cocinan

Las hamburguesas de McDonald's son pequeñas y delgadas, y se cocinan sobre una plancha muy caliente. Estos factores contribuyen a una rápida pérdida de la humedad, por lo que la hamburguesa se seca mucho antes de que pueda pudrirse.

Además, al cocinarse a tan altas temperaturas, las bacterias no sobreviven por lo que las hamburguesas quedan libres de cualquier agente de descomposición.

No obstante, J. Kenji López-Alt asegura que esto no es algo que ocurra única y exclusivamente con las hamburguesas de McDonald’s: "Si crees que una hamburguesa de McDonald’s que no se pudre es antinatural, deberías echar un vistazo a las galletas saladas, picatostes, judías secas o casi cualquier alimento no perecedero rico en nutrientes de tu despensa 'tan poco natural'".