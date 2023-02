La ciudad de Zaragoza podría contar con un nuevo himno nacido en una batalla de gallos nocturna a los pies del Centro Comercial Augusta. La letra del rap de J. Efe dedicado por completo a la capital aragonesa no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

Con estos versos, que no han dejado indiferente a ningún zaragozano, el joven encandiló a más de una centena de aficionados a este estilo de música que se juntaron en este evento creado por Urban Roosters y BDP Batalla De Promesas.

Al igual que Kase.O en su mítica canción Soy de Aragón, la primera referencia de J. Efe fue para "nuestro" característico cierzo. "Ya es septiembre en Zaragoza aprieta el cierzo, el curso al frío da comienzo. Chambergo, café, cigarro en el almuerzo, el esfuerzo del verano dejó sin fuerzas a Lorenzo. El respirar es denso se congela lo que pienso, ciudad de clima intenso".

Sin esperas, los versos del rapero van acelerando pasando del frío viento a la Sanidad y el fútbol. "El Real inmenso, sueña con el ascenso, pero esta Liga como la vida es un ascensor. Como en el Clínico, de nacimientos a tratamientos químicos. Diferentes estados anímicos. Hoy mueren y nacen mañicos".

Mientras la base no permite que la letra decaiga va llegando el estribillo del nuevo himno con J. Efe recordando la ilusión de los veinteañeros y sus primeros "ciegos en Pilares". "Tú disfruta, esto es Zaragoza. Los mejores mozos y las mejores mozas, anímate a la fiesta no seas carroza. La misma rutina siempre es tediosa co".

Un rezo a la Virgen del Pilar

Ya cerca de su final, no podían faltar los versos dedicados a la Virgen del Pilar. "Aquí la más hermosa es la Virgen del Pilar. No da más a basto, todos la quieren besar. Vienen desde Italia, desde Francia o desde el Peñón de Gibraltar, no imaginas la de idiomas que la 'Pili' sabe hablar".

Como buen aficionado del fútbol, J. Efe, afincado en Ejea de los Caballeros y también jugador en Regional Preferente, se acuerda para culminar su rap de todos los rezos al Pilar que llegan desde La Romareda de zaragocistas necesitados de alegrías para el equipo de su ciudad.

"Hoy la Pilarica estará en La Romareda, fuera del estadio hay bengalas y banderas. Muchas noches malas, pero esta temporada pico y pala seguro que se vuelve a la Primera. Francho mete un balón al hueco y la defensa un cuadro que ni pintaría El Greco. Azón las enchufa hasta tirándole al muñeco. Dicen que en Pamplona hasta San Fermín ha escuchado el eco".

Además de J. Efe, en el evento participaron otras promesas del rap aragonés que también luchan por hacerse un hueco en el mundo de la música como Lavey, Akar y Notak.