Cada vez es más habitual que las personas decidan hacerse un retoque estético para verse y sentirse mejor. La gente que decidía operarse voluntariamente sentía la necesidad de esconderse e intentar evitar que sus amigos, familiares y compañeros de trabajo supiesen que habían pasado por el quirófano. Todo esto ha cambiado y con el auge de las redes sociales, las influencers muestran en sus perfiles todos sus cambios estéticos para intentar ganar más seguidores.

Esta estrategia no le ha salido nada bien a una tiktoker argentina que decidió enseñar a todos sus fans el resultado final de una rinoplastia. Las redes sociales no perdonaron el comentario de la joven, que explicó en la publicación el por qué había decidido operarse la nariz. El vídeo no ha tardado en hacerse viral y ya cuenta con más de 200.000 reproducciones y miles de comentarios de burla.

La argentina (@Fioreciminello_) explicó públicamente que se había operado para que "sus hijos nazcan con una linda nariz" mientras cantaba: "Yo solo puedo decir 'de nada'". Los seguidores no tardaron en vacilarla porque ella había sido completamente ingenua al pensar que por operarse la nariz, sus hijos tendrían una nariz distinta.

"Me metí a clases de inglés para que mis hijos salgan bilingües", "me teñí de rubia para que mis hijos sean rubios" o "me hice un tatuaje para que mis hijos nazcan con tatuajes", fueron algunas de las burlas que recibió la tiktoker.

Ante tal aluvión de comentarios, la joven argentina decidió desactivar los comentarios, pero las capturas de pantalla de algunos usuarios han permitido su supervivencia en las redes sociales.