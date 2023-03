Larry Shy, el excéntrico estadounidense que ama a España, sigue dando muestras del cariño que le tiene a nuestro país. El de Michigan estuvo esta semana visitando Zaragoza y después acudió a Huesca y ahora ha dado un paso más al tatuarse en su brazo el nombre de Zaragoza.

Lo primero fue hacerse un descomunal tatuaje en el brazo izquierdo que incluía el escudo de España con un toro, las palabras "Madrid" y "tapas". Después, ese tatuaje se amplió con los logos de El Corte Inglés y Mercadona. De hecho, junto al logo de El Corte Inglés se sitúa el tatuaje de Zaragoza, que está escrito en vertical en la parte interior del brazo.

En dicho brazo, además, también tiene una referencia a El Cid, la bandera de España con un toro, el nombre de España, Madrid bien grande (igual que 'Tapas') y el nombre de otras ciudades que le han enamorado como Bilbao o Vigo. Y eso solo en su brazo izquierdo.

Esas estrafalarias decisiones le han convertido en el penúltimo fenómeno fan de la red, disparando su popularidad y visualizaciones de sus vídeos. "Amo a España", decía a Informativos Telecinco, mientras enseñaba orgulloso sus múltiples 'tattoos'. Pero lo rocambolesco del personaje no ha terminado ni mucho ahí. Shy se encuentra recorriendo nuestro país, visitando nuestros monumentos y deleitándose con nuestra gastronomía.

"No os dais cuenta de que sois el mejor país del mundo", apunta y expone una lista de todo lo que le entusiasma. "Mirad vuestro clima, vuestra comida, vuestras olivas y el aceite, vuestro queso, vuestra carne (la mejor junto a la argentina), vuestra historia, ligada inevitablemente a la cultura culinaria", escribe es su cuenta de Twitter.

Visita a Aragón

Y en ese particular 'Shy on the road' en que se encuentra, el norteamericano ha llegado a Aragón. La primera ha ciudad que ha pisado es Zaragoza. "Amo este país como si fuera el mío", ha escrito Shy en una publicación de Instagram que acompaña a una imagen en la que besa la bandera aragonesa.

No ha perdido el tiempo en sus primeras horas. Shy se ha dejado ver en la plaza del Pilar y en la calle Alfonso, generando gran expectación por lo exótico del personaje. "I love Zaragoza, me encanta Zaragoza", comienza en un vídeo compartido en sus redes sociales. "Es una de las ciudades más bellas", asevera emocionado, al tiempo que asegura que una de las catedrales que tiene a sus espaldas -refiriéndose a la basílica del Pilar- es "magnífica" y "enorme".

"¡Mirad estas increíbles tiendas con todas esas personas entrando y saliendo. Me voy a comprar! ¡¡Me encanta Zaragoza, viva España!!", concluye su breve vídeo.