La hostelería tiene cada vez más problemas para atraer personas interesadas en trabajar como camarero, jefe de sala o gerente de un restaurante. La actitud de los clientes obliga a este grupo profesional a sacarse un máster en paciencia para poder aguantar con la mejor sonrisa posible algunas situaciones detrás de la barra.

Con casi 100.000 seguidores en Twitter, @soycamarero se ha convertido en el altavoz de la hostelería para recibir las quejas diarias de camareros y propietarios. Sus publicaciones en contra de las míseras ofertas de trabajo de algunos restaurantes a la hora de reclutar personal no tardan en hacerse virales debido a un gran aluvión de críticas de otros usuarios.

Esta semana, un tuit de la cuenta ha vuelto a crear revuelo al dar a conocer la queja de una clienta hacia un establecimiento que únicamente quería acabar su jornada laboral a tiempo. "A todos nos gusta terminar de trabajar a nuestra hora, un poco de empatía no vendría mal", encabezaba la publicación @soycamarero antes de compartir una captura de pantalla de una evaluación en Google Maps.

Crítica en Google Maps

Una usuaria expresó su malestar con un restaurante de Sevilla que decidió no atenderla porque estaban cerrando colocándole una estrella de cinco de valoración. "Era la primera vez que íbamos y no hemos podido probarlo porque hemos llegado a las 15.55 al salir de trabajar y cuando nos hemos sentado, la camarera nos ha dicho que cerraban a las 16.30 y no nos podían atender a pesar de que solamente había 4 mesas ocupadas".

El local no se amilanó ante la crítica de la clienta y decidió responderle por la misma vía. "A partir de las 16.00 no atendemos más en sala porque nuestros empleados acaban la jornada a las 16.30. Creo que todos tenemos que empezar a respetar un poco más el oficio de la hostelería respetando los horarios y las condiciones laborales".

Además, el propietario explicó que se le ofreció a la usuaria la alternativa de preparar cualquier plato del menú para llevar antes de cerrar la conversación con unas elegantes palabras. "Esperamos que puedas venir a probarnos y puedas dar una opinión real del producto", concluyó.