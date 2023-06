La actividad en los fogones de las cocinas de los restaurantes aragoneses en los turnos de comida y cena suele ser frenética todos los días. Los cocineros y ayudantes dan el máximo para poder sacar a tiempo todos los platos y deleitar a los comensales con las elaboraciones estrella de cada establecimiento.

Durante los entresijos del cocinado, un chef de Zaragoza sacó algo más de 30 segundos para convertirse en protagonista de un vídeo que lleva ya 70.000 reproducciones en Instagram.

Rubén Marqueta, chef, gerente y propietario del restaurante Bulebar de Montecanal, mostró su indignación a una pregunta realizada por la responsable de redes sociales tras un debate con otros usuarios de Instagram.

"¿Las patatas del Bulebar son congeladas? Nos vuelven a preguntar", cuestionaba la mujer antes de ver la reacción del chef: "Mecaguen la p* de oros...¿pero la gente qué come en casa?", afirmaba Rubén enfadado mientras dejaba por un momento sus tareas en la cocina.

A continuación, el chef quiso explicar a todos los seguidores del perfil de Instagram las grandes diferencias entre las patatas fritas congeladas y caseras.

"Quien no sepa diferenciar entre una patata frita congelada, que es harinosa, de una casera, que es crujiente, sabe a patata y no a puré de patata, no debe salir de casa", concluía Rubén antes de ponerse de nuevo manos a la obra con las elaboraciones del día a día. Con este discurso, se entiende perfectamente que todas las patatas fritas del Bulebar de Montecanal son caseras.

"Cada vez quedan menos sitios así de auténticos"

Un centenar de usuarios se atrevieron a reaccionar a las palabras de Rubén con comentarios alabando, la gran mayoría, su actitud. "Cada vez quedan menos sitios así de auténticos", escribía @dekitchenzaragoza. Mientras, @artillero2505 estaba de acuerdo con el chef. "Tienes toda la razón, la gente no sabe ni lo que se come", afirmaba.

El Bulebar es uno de los establecimientos más populares de toda Zaragoza por su variedad y calidad en todos los productos. Existen dos establecimientos en la capital aragonesa: uno, el más antiguo, en Montecanal y otro en Paseo Rosales junto al Parque Miraflores.