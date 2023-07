Estudio de 33 metros cuadrados en pleno paseo Sagasta de Zaragoza, luminoso, octava planta con ascensor, situado en una "excelente finca con conserje" y por tan solo 55.000 euros. Si se adquiere el garaje opcional, para vehículo pequeño o mediano, el precio asciende a los 87.000. Una cifra considerablemente asequible.

Lo cierto es que las imágenes no dan lugar a la imaginación. No sólo por su reducido tamaño, destinado a una sola persona (o a una pareja que se quiera mucho) sino por la ausencia de características básicas en cualquier piso. No cuenta con ducha ni cocina.

Este anuncio, publicado en la web de Idealista, confirma la primera regla en la búsqueda de pisos. Conviene leer las descripciones con el detalle que merecen. En este caso, el piso solo es factible para inversores, pues sus condiciones de habitabilidad en el presente resultan bastante dudosas.

Un piso para dormir (y poco más)

El estudio en venta cuenta con un salón-dormitorio compuesto de dos camas, una estantería, una mesilla de noche y un armario. Olvídense los potenciales compradores de disfrutar de un rató de sofá postrabajo. El espacio está 'diseñado' para entrar y acostarse.

Respecto a lo de 'luminoso' , la característica se cumple siempre que uno no desee asomarse a la calle, pues las ventanas son una hilera de pequeños tragaluces que surcan la pared de la 'sala principal' hasta el baño.

Dos alturas tiene, o más bien dos escalones, que llegan a otra cama con poco margen para la intimidad. El baño está equipado con lavabo, bidet y váter, pero no busquen la ducha o la bañera porque no la hay. Si se quiere comprar este piso, habrá que lavarse en el gimnasio. Acuerdénse también de traer mantas o algún radiador eléctrico, porque el piso tampoco dispone de calefacción.

Por último, el sumum de este singular estudio es la ausencia de cocina. De cualquier equipo destinado para cocinar. Así, es comprensible que el módico precio del piso sirva para compensar el notable gasto en comida preparada que acarreará su futuro propietario.