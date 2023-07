Este agosto se sumará un nuevo competidor al mercado de las plataformas 'streaming'. Se trata del último proyecto de Movistar bautizado como Movistar Plus+, y mal denominado por muchos 'Movistar ++'. Nace como una alternativa más económica del paquete clásico para fomentar la suscripción de los jóvenes.

Su principal diferencia con Movistar Plus es que la versión '+' no está adherida a una línea ni necesita un descodificador para emplearla, y toma como referencia a su antecedente de 2015, el Canal Plus. La meta es poder hacerse con la millonada de suscriptores que ha perdido Netflix por el veto a las cuentas compartidas.

Ofrecerá -además de series, cine y producción propia- deportes como fútbol, tenis, golf y baloncesto. Todavía se están cuadrando los últimos detalles, pero de momento se conoce que se televisarán un partido de LaLiga y otro de Champions League a la semana y ciertos eventos señalados de las demás disciplinas.

En cuanto al precio, Movistar Plus+ será bastante más barato que su precedente y, en principio, tiene disposibles dos cuantías diferentes: unos once euros mensuales para los clientes de Movistar y catorce para el resto de usuarios interesados. Hasta ahora, los primeros pagan una media de 120 euros por el conjunto de televisión, Wi-Fi y algunas líneas móviles.

Esta nueva plataforma debutará con varias novedades. Entre ellas se encuentran el documental 'Bosé renacido', la ficción de Berto Romero 'El otro lado', la película documental sobre C Tangana y la serie de Los Javis 'La Mesías'.

Movistar Lite

En 2019, la compañía de telecomunciaciones ya había creado una opción de características y precios similares al próximo Movistar Plus+. Se llama Movistar Lite y está disponible por nueve euros mensuales.

Hay ciertas dudas en torno a este producto, ya que su lanzamiento no cuajó demasiado aquel año y nunca ha alcanzado un mínimo reconocimiento. La ausencia de contenido deportivo y cinemátográfico podrían ser los principales causantes de esta falta de éxito. Por tanto, se espera que el recién llegado sustituya a Movistar Lite.