El verano deja postales inolvidables de atardeceres y amaneceres que se quedan para la posteridad en la retina de muchas personas. De mayo a octubre no suele caber un alfiler en los bares y restaurantes con las mejores vistas, ya sea a pie de playa o en lo alto de un acantilado. Los influencers que campan a sus anchas por las redes sociales crean mucha expectación compartiendo en sus perfiles los mejores lugares de cualquier destino.

Estos vídeos de corta duración crean una expectativa muy grande en sus seguidores, que pueden quedar decepcionados cuando deciden desplazarse hasta el lugar para calcar la experiencia de los creadores de contenido. En ocasiones, son los empleados de los establecimientos los que pagan los platos rotos después de no haber cumplido con las expectativas de los clientes.

La cuenta de Soy Camarero, especializada en denunciar a través de Twitter auténticas vejaciones sufridas por el personal de la hostelería, ha compartido una nueva historia en la que un usuario pide la hoja de reclamaciones: "Que se pare el mundo, yo me bajo". La aventura comienza de la mejor manera posible. "En las imágenes que has enviado salían parejas en un entorno idílico y romántico", sentenciaba el usuario enfadado a lo que el propietario del establecimiento respondía: "¿Y nuestro entorno no lo es? Es una cena en exteriores con música en directo, bajo cientos de luces, atención exquisita... no sé todavía cuál es el problema ni ese enfado ni en qué hemos fallado".

La conversación fue a más con el cliente explicando detalladamente la situación que le había decepcionado en absoluto. "Escúchame, en las imágenes sale la luna llena que brilla de lo redonda que es. La noche que fuimos estaba muy baja, a la mitad. No había luna llena, redonda ni en el cielo arriba".

Las fases lunares

Ante la increíble excusa del usuario, el propietario tuvo que volver a la escuela y vestirse el traje de profesor de Conocimiento del Medio. "Te explicaré algo. La luna gira. Las fases lunares se explican en Primaria y, además, no depende de nuestro pequeño negocio. Nos gustaría tener una enorme luna llena en el cielo, eternamente, pero eso no depende de nosotros como comprenderás. Tampoco creo que le hiciera gracia a nuestros navegantes, pero esa es otra historia. No podemos hacer nada respecto a la luna", replicó el propietario.

A pesar de la explicación, el cliente siguió insistiendo en su razonamiento. "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad o avisad en un cartel que no siempre hay luna llena para no estafar a los clientes", afirmó. Sin saber ya cómo responder, el dueño preguntó directamente si le estaba tomando el pelo. "Una pregunta, tú me estás vacilando, ¿verdad?". El usuario concluyó la conversación confirmando que sus quejas iban en serio. "Cuando recibas mi hoja de reclamaciones ya verás si vacilo o no".