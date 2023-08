Desde que confirmaron su relación a comienzos del año 2022, Christian Gálvez y Patricia Pardo son una de las parejas del momento del mundo de la televisión. Sin embargo, lo que muchos no se imaginaban es que anunciaran que esperan a su primer hijo en común tras un tiempo de relación.

La relación de la pareja iba viento en popa, y también han aprovechado la ocasión para anunciar que se casaron en secreto hace un año. Con la celebración del primer aniversario de su boda, han comunicado a través de sus redes sociales que van a ser padres por primera vez.

Tras una difícil ruptura sentimental entre Gálvez y su anterior pareja, Almudena Cid, anunciaron su noviazgo en febrero del 2022. Desde entonces, ambos no han dejado de mostrar cariño en sus redes sociales. “La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé”, así han confirmado a través de sus cuentas de Instagram el embarazo de la periodista.

No solo es la llegada de su primer hijo lo que va a cambiar la vida de Patricia Pardo, sino que con el anuncio del paso de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco, Patricia quedará al frente de un programa matinal junto con su compañero Joaquín Prat, un nuevo giro profesional en su vida.

La boda secreta de Gálvez y Pardo

A pesar de que Christian Gálvez y Patricia Pardo quisieron llevar los comienzos de su relación de manera muy discreta, se filtró la noticia de su romance y desde entonces no se escondieron más. En septiembre del año pasado dieron un paso más en la relación yéndose a vivir juntos a un chalé de la capital española.

Un año más tarde, han confirmado a través de una serie de fotografías en sus redes sociales que se comprometieron en secreto. “Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda”, han escrito en la publicación compartida con todos sus seguidores en la que se podía ver cómo lucía el cielo de Madrid el día en el que se dieron el 'sí quiero'.