Las redes sociales se han convertido en un altavoz donde dar a conocer cualquier situación de la vida cotidiana. Instagram, Twitter o TikTok se llevan el podio de plataformas digitales más consumidas. Los seres humanos pasamos gran parte de nuestro tiempo navegando por la web en busca de cualquier mensaje, publicación o vídeo con el que poder distraernos o documentarnos si nos parece algo interesante. Desde los mejores bares del Tubo en Zaragoza hasta el último reto viral, las visualizaciones de estos contenidos pueden llegar desde cualquier parte del planeta. Eso sí, todas con un mismo objetivo: buscar la mayor difusión posible.

Entre la reciente popularidad de algunas redes, TikTok ha sobresalido durante los últimos años y se ha convertido en la red social de moda entre los más jóvenes. Gracias a los usuarios de esta plataforma hemos podido descubrir en los últimos días la reacción de un famoso tiktoker argentino a uno de los dulces más conocidos de todo Aragón. Los adoquines de caramelo del Pilar traspasan fronteras y estos días han cruzado el charco para llegar hasta Argentina.

De ser los elementos que formaban las calzadas, el adoquín se ha convertido en uno de los iconos de nuestra comunidad. Su forma llamativa y su envoltorio impactante, donde aparecen coplas y alguna canción típica de la tierra, le han hecho ser uno de los souvenirs más demandados por los turistas que vienen a visitar Aragón.

El usuario de TikTok @romansocias, un argentino que está recorriendo todas las provincias españolas durante este verano, no ha dejado pasar la oportunidad de visitar Zaragoza y ha quedado impresionado con cada ubicación de la ciudad del Ebro. Pero lo que más le ha impactado, tal y como lo ha compartido en sus perfiles de redes, han sido los adoquines de caramelo que se pueden adquirir al lado de la plaza del Pilar.

En su sección, probando comida española, Román ha decidido darse un "atracón de azúcar" y poder probar este delicioso dulce. Antes de degustarlo ha quedado impresionado con el envoltorio. "Miren esos muñequitos maños. Qué bonitos", ha comentado el tiktoker con ese acento típico y característico de Argentina. Pero lo que más impresión le ha causado ha sido el tamaño. "Me va a durar toda la vida", ha explicado con un tono de humor. En cuanto al sabor su opinión ha ido variando conforme iba probando el dulce. Del "no sabe a nada" ha pasado al "puro azúcar, se me van a romper los dientes".

La publicación del tiktoker argentino ha alcanzado las 12.000 reproducciones en su cuenta de Instagram con comentarios de todo tipo. "Cuando acabes te paso el contacto de mi hermana que es dentista" o "Morirás de viejecito y el caramelo seguirá existiendo", ha comentado alguno de sus seguidores en el post. Román ha aprovechado el "tirón" que ha tenido el vídeo para compartirlo en otra red social. En su perfil de TikTok, también ha dado a conocer este dulce típico de Aragón a los más de 400.000 seguidores que tiene.