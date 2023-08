Desde hace más de un año que McDonald's tomó la decisión de abandonar Rusia después de 30 años de actividad. La compañía de comida rápida más conocida en todo el mundo fue una de las muchas empresas multinacionales que dejaron de tener presencia en el país en el marco del éxodo de los negocios internacionales de Rusia tras la invasión de Ucrania.

Llenar el vacío dejado por McDonald's fue el objetivo principal del ruso Oleg Paroev, que se hizo cargo de coger el testigo americano abriendo centenares de restaurantes de comida rápida en todo el país bajo el nombre: Vkusno i Tochka (Delicioso y punto). Tanto en Norteamérica como en Europa se desconocían los detalles de esta nueva cadena hasta que un tiktoker español ha decidido visitar uno de estos establecimientos que sustituyeron al McDonald's en Moscú.

El vídeo publicado en las últimas horas por el usuario Caminante Rojo ya ha superado las 600.000 reproducciones y tiene más de 300 comentarios. En su camino hacia el Vkusno i Tochka, el joven queda sorprendido porque la zona exterior del local mantiene el mobiliario y la forma de McDonald's, aunque le falta un detalle que identifica al gigante americano y no ha sido copiado por su sucesor. "Me ha costado comprender que estaba abierto porque no hay ningún logo. Parece que está abandonado", afirma.

El español acude a una máquina automática a hacer el pedido y se encuentra unos diseños muy similares a los que ya había con McDonald's. "Big Special, los nombres los han cambiado, pero las fotos son muy parecidas", explicó a sus seguidores antes de recibir rápidamente su pedido en una bolsa de cartón sin ningún tipo de publicidad junto a una CocaCola, una bebida cada vez más complicada de encontrar en Rusia.

Caminando Rojo no se quedó en el local a ingerir su comida sino que se marchó a un parque cercano para poder enseñar las similitudes y diferencias entre los nuevos y los viejos productos. "La doble se parece mucho tanto en aspecto como en sabor. Mientras, las patatas son iguales a las que puedes encontrar en cualquier restaurante de comida rápida", concluye al final del vídeo.

Comentarios conspiranoicos

La gente no tardó en reaccionar a su publicación encendiendo la polémica mientras surgía la vena conspiranoica. "¿Y si es el propio McDonald's que no quiere actuar con su logo por el que dirán, pero tampoco quieren perder dinero? Es todo igual pero sin logo", escribió el usuario Apg.