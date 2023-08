A quien no le gusta sentarse y degustar un rico plato de jamón serrano, en lonchas finas como las que cortan manos expertas, acompañado de un buen vino o una cerveza. Más aún cuando resides fuera de tu país y añoras la gastronomía española y su dieta mediterránea.

Es evidente que al volver a recordar el sabor de los productos típicos de tu nación como la tortilla de patata, la paella o el jamón, sientas especial ilusión y nostalgia al sentirte cerca de casa aunque sea gastronómicamente. Así lo ha demostrado una usuaria de TikTok al comer este embutido en directo.

@martarodrigzg es una española que vive en Estados Unidos y que ha colgado en la red social la reacción al comer de nuevo este embutido en el país norteamericano. Justo cuando se iba a dormir, su familia de acogida compró un paquete de jamón serrano y la española reaccionó: "Me he tenido que levantar de la cama porque yo tenía que probarlo".

"No prosciutto italiano, ese no nos gusta. Jamón made in Spain", aseguraba la joven española antes abrir el sobre y degustarlo.

La reacción de Marta es bastante cómica llegando incluso a caerse al suelo del placer de volver a probar el sabor que tiene este embutido. "Está muy rico. Parece que estoy haciendo un vídeo tipo cuando yo llegaba a mi casa a las 7 de la mañana muerta del hambre, pero no", señala la joven.

"Por ti, España", sentencia Marta, que al final del vídeo también se abre un paquete de almendras para acompañar al jamón y acercarse así todavía más a las tradiciones españolas.