La vuelta al colegio está cada vez más cerca, aunque la ola de calor nos haga pensar que estamos empezando el verano. A falta de diez días para que llegue septiembre, los alumnos intentan disfrutar al máximo el sprint final de sus vacaciones para poder volver a las aulas con las mayores ganas posibles. Misma situación viven los profesores, que ya le están dando más que una a vuelta a los contenidos que deben enseñar primero y cuales son las actividades a realizar en los primeros días del curso.

Durante el retorno a las aulas, en el recreo solamente se oíran las conversaciones entre alumnos acerca de las aventuras vividas durante cada verano. Para intentar romper el hielo y conocer un poco más a los niños, los profesores también suelen dedicar algunos minutos de la primera aula a preguntar acerca de ello. Sin embargo, esta cuestión podría poner en apuro a algún menor que no esté teniendo una situación cómoda en casa.

Un profesor ha aconsejado a sus colegas de profesión no realizar este tipo de preguntas al alumnado porque muchas veces se desconoce lo que pasa fuera del aula. "Si vais a preguntar a los niños qué han hecho este verano perfecto, pero tened en cuenta que lo más excitante que habrán hecho algunos habrá sido ir a la piscina municipal", escribe en Twitter @rafa_79_av.

El tuit no ha tardado en correr por los diferentes grupos de profesores y muchos han decidido exponer su opinión en una publicación que ya supera las 242 mil reproducciones. "Tened cuidado en cómo lo plantéais", avisa Director Saturado.

"Yo no pregunto como dices. Les pido que me cuenten algo que les haya gustado mucho, puede ser un viaje, excursión, cumpleaños o comida con la familia", analiza Katia dándole la razón a Rafa.

Una de las reacciones más cercanas a los niños ha sido la de una madre. "Parece una tontería, pero no lo es. Nosotros este año no hemos podido hacer nada por dinero y cada vez que hemos hecho algo con la pequeña ya sea actividades o excursiones gratuitas no he parado de decirle que guay, que cantidad de cosas estamos haciendo", explica Vanessa Pernía.

Otra mujer recuerda también su experiencia cuando era pequeña. "Recuerdo el primer día de clase con ansiedad. La profesora nos pedía escribir en una hoja lo que habíamos hecho este verano y lo más emoxionante era ir caminando a la playa de mi pueblo donde no se podía bañar y comprar con mi madre", escribe.