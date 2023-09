Visitar el supermercado nunca ha sido del agrado de todos. La subida del precio de los alimentos y bebidas ha convertido esta tarea rutinaria en una pesadilla para muchas familias que se han tenido que ajustar el cinturón. Uno de los productos más necesarios de la cocina española es el aceite de oliva virgen extra, que se ha convertido en un problema real en muchos hogares debido a la subida del 15,4% registrada en el último mes y medio.

Los expertos alegan el aumento del precio por la sequía que ha provocado una reducción de la cosecha dejando la producción en un 50% menos que en otras campañas.

El problema con el aceite de oliva también ha llegado a TikTok donde un joven español que está viviendo en Irlanda se ha hecho viral al mostrar el precio de un litro en su visita a un supermercado. Un amigo fue el encargado de incitarle a realizar la comparación porque se suele decir que las cosas valen mucho más en Irlanda que en España. "Yo soy un tío empírico y me gusta demostrar las cosas", afirmó el joven, que lleva más de un año viviendo en Eire.

Antes de visitar un Tesco en Dublín, @carloscruzz decidió hacer una llamada a su madre, residente en Huelva, para preguntar cuánto vale actualmente una botella de aceite de oliva virgen extra. "A 8,50 el litro, a precio de oro. Cada semana sigue subiendo", le respondió desde España su madre.

4,70 euros el litro

Cruz se plantó en el supermercado irlandés con un carrito y se desplazó hasta la zona del aceite de oliva virgen extra donde se llevó una grata sorpresa. "Aquí en Dublín a 27 de agosto, el aceite de oliva virgen extra está a 4,70 el litro", sentenció despertando las sorprendentes reacciones de muchos españoles.

El joven siguió reflexionando acerca del alto precio del aceite de oliva virgen extra en España. "Hay que tener en cuenta que aquí en Irlanda el sueldo mínimo es de 1.800 euros. Con este vídeo no quiero decir que Irlanda sea un país más barato que España porque no lo es y si alguien os dice eso, os está mintiendo. La verdad es que en el tema de hacer la compra en el supermercado, no existe tanta diferencia y hay algunos productos más baratos en Irlanda. Cada uno que saque sus propias conclusiones", concluye.

Las reacciones del resto de usuarios no tardaron en llegar al perfil de TikTok de Carlos Cruz. "España, el primer país del mundo en producción de aceite y está prácticamente a precio de oro cuando debería de valer literalmente céntimos", escribió Elías Buiza.