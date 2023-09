La hostelería se ha convertido en uno de los sectores donde es más complicado encontrar trabajadores. Las condiciones laborales suelen dificultar todavía más la labor de encontrar mano de obra. La cuenta de Twitter @Soycamarero se ha convertido en el altavoz de los camareros y propietarios de bares y restaurantes que denuncian situaciones surrealistas que viven durante su jornada laboral.

La última publicación del perfil ha provocado la indignación de toda España. "¡Esto es muy grave! He hablado con este compañero para apoyarle y está destrozado mentalmente por la situación", escribía SoyCamarero en X antes de compartir las conversaciones de WhatsApp entre un joven empleado y su jefe.

El trabajador no había recibido en su cuenta bancaria la nómina de los últimos dos meses por lo que le preguntó a su jefe si la había abonado correctamente o se trataba de un error del banco. "Normal que no te aparezca ingresada, estos meses no has trabajado todos los días", se justificaba el propietario confirmando que no le había pagado el suelo por lo que el empleado quiso saber el porqué.

"En julio cuando te cortaste el tendón te dí tres días libres y ya no trabajaste los 30 días del mes. En agosto con la tontería de tu padre te fuiste un día y medio a Madrid", afirmaba el dueño ante la incredulidad del trabajador que se había ausentado porque su padre tenía cáncer. "En julio fui con la baja médico de un mes y por hacerte el favor solo estuve 3 días y en agosto te pedí esos días, me los distes y sabes que era por el cáncer de mi padre que tenemos que firmar herencias y mil cosas", respondió.

El jefe subió el tono de la conversación y los insultos aparecieron en la escena. ¿Hacerme el favor?¿Tú eres tonto? Tu obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11 a 11. No sé que mierdas de cuentas. Soy yo el que te hace un favor pagándote y dándote trabajo teniendo 21 años que eres un niñato", sentenció.

Sin darle tiempo de respuesta a su trabajador, el dueño siguió a lo suyo. "Enséñame lo de tu padre, yo no he visto ni un papel médico del supuesto cáncer ni ningún padre muerto. No tienes derecho a esos dos meses y ya veremos si te pago este. A mí, exigencias las justas sé donde está tu abuela y a lo mejor se lleva algún disgusto", amenazó a su propio empleado. "Ve denunciándome si quieres, sabes que mi hermano es el jefe de la policía. Lo mismo el que se va al calabozo eres tú", continuó.

El trabajador no aguantó más y explotó ante la actitud de su jefe. "Estoy hasta los coj... de ti. Estoy 12 horas todos los días por 700 euros y encima tengo que estar agradecido... Voy a hablar con mis abogados porque estoy harto de esto".

En vez de recular y pedir perdón por su posición ante un trabajador, el dueño del restaurante siguió con sus particulares amenazas. "Encima me amenazas, subnormal. Tienes 21 años y te crees que vales algo en la vida. Mañana traéme el dinero de tu uniforme que fueron unos 250 euros entre chaquetilla, pantalones y zapatos. Más te vale traerlos o ya me los tomaré yo por otra manera".

El trabajador, anonadado con las formas de su jefe, decidió terminar la conversación, pero todavía tuvo que aguantar más amenazas. "Yo sí que voy a buscar un abogado para encargarme de ti, muerto de hambre. Más te vale no buscar otro trabajo cerca porque me voy a encargar personalmente que sepan lo trepa y cerdo que eres", concluyó el propietario.

¡Esto es muy grave! He hablado con este compañero para apoyarle y está destrozado mentalmente por esta situación. pic.twitter.com/PFK26FwwCo — Soy Camarero (@soycamarero) 4 de septiembre de 2023

Miles de seguidores de la cuenta de SoyCamarero no tardaron nada en hacer viral una publicación con más de 16,4 millones de reproducciones. Tal fue la repercusión que tuvieron las fotos de la captura de pantalla de la conversación llegaron a la familia del propietario que intentó limpiar la mala imagen de su hijo.

Así se lo hizo saber el trabajador a la cuenta de Soy Camarero que decidió compartir un texto de agradecimiento. Mientras se encontraba en su puesto de trabajo, el padre del propietario llegó al establecimiento con un sobre con dinero. "Me ha traído 4 de 1080 euros, no 700. Me ha estado pidiendo disculpas diciendo que va a volver a coger el restaurante y que van a cortar la situación de raíz", explicó pidiendo a la cuenta de Twitter que siga su labor de ayudar a todos los afectados por los problemas de la hostelería.