Gerard Piqué nunca ha huido a ninguna polémica. La controversia también ha sido uno de los aliados de Amadeo Llados en su largo camino hacia el "éxito" en redes sociales creando incluso una serie de fieles seguidores que cumplen estrictamente sus recomendaciones. El exfutbolista ha sido protagonista durante la semana al anunciar junto a Ibai Llanos que el estadio de La Rosaleda de Málaga será la sede de la final de la King´s y Queen´s League el próximo 14 de octubre.

El catalán y el vasco se juntaron en un directo de más de 3 horas en Twitch en el que hablaron de multitud de temas como cuáles eran las cinco ciudades mejores ciudades de España según Piqué. Como era de esperar, el presidente de la King´s League tiró para casa: "Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona y Sant Cugat", afirmó el antiguo central del FC Barcelona desatando las risas de Ibai. Pocas horas antes, Piqué ya se había convertido en trending topic en Twitter, ahora conocido como 'X', tras el gran concierto de Shakira en la gala de los MTV VMAs 2023.

Después de desvelar la sede de las finales, Piqué propuso a Ibai sortear varias entradas para el evento, que anteriormente ya ha llenado el Camp Nou y el Wanda Metropolitano. "¿Metemos una entrada + pack Llados + curso de Llados?", preguntó el exfutbolista al creador de contenido. Esta oferta no le sentó nada bien a Llados que utilizó su cuenta de Instagram para cargar duramente contra Piqué. "No sé si sabe que hace seis años estaba viviendo en un hostal y ahora tengo alumnos ganando 200.000 euros al año. Mi curso no es gratis Piqué", afirmó en un clip que no llega al minuto de duración.

"No sé si jugaba al tenis o al fútbol"

El creador de contenido, inmerso en mil y una polémicas por su actitud en redes sociales, siguió acometiendo contra el exfutbolista. "Yo no sé si jugaba al tenis o al fútbol, pero me han dicho desde que se ha retirado, está echando un poco de panza y que no va al gimnasio". Ya en tono irónico, Llados le lanzó una recomendación a Piqué. "No puede ser macho, tenemos que crear ese hombre que admiramos. A mí me encanta ayudar así que vamos a meterle caña haciendo unos burpees en la mansión y te voy a enseñar cómo se hace", concluyó el influencer del mundo del fitness.