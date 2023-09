La Casa Real compartió ayer al resto del mundo varias fotografías de la princesa Leonor tomadas durante los ejercicios de instrucción militar que está realizando en la Academia General Militar de Zaragoza. La Princesa de Asturias está viviendo una etapa de su vida en el campo de maniobras de San Gregorio por la que ya pasaron su padre, el rey Felipe VI, y su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I.

La joven se ha adaptado a la perfección junto al resto de cadetes como se pueden comprobar en las imágenes. Durante las últimas semanas, Leonor ha realizado todo tipo de actividades militares. La periodista Nuria Marín (@nuriasecret) ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo comentando los diferentes aspectos de la princesa durante su instrucción militar que no ha tardado en hacerse viral.

"De camuflaje, con barro hasta las cejas, despeinada, con fusil en mano... Así hemos visto a la princesa Leonor en las mejores fotos que han compartido de ella hasta el momento", comienza Marín en un vídeo que roza el medio millón de reproducciones.

La periodista cree que la "Casa Real" ha intentado disipar los rumores de que Leonor no estaba haciendo los ejercicios de instrucción militar con el resto de cadetes al publicar las imágenes. "Aquí la tenéis apuntando con el fusil, aunque yo me he fijado en su trenza. Lleva los auriculares para que los tímpanos no le exploten con el sonido del arma, pero quizás está escuchando BTS, un grupo que le encanta al igual que a la infanta Sofía", continúa la reportera en tono claramente irónica.

En la otro foto comentada aparece la princesa Leonor en una actividad en la piscina. "Nadar así no es fácil y se le ve muy feliz". Después pasa a analizar la imagen junto a un mapa y la que está tumbada junto a los pinchos de una valla. "Tiene la cara pintada porque está de camuflaje. Está de incógnito, debajo de los alambres y teniendo cuidado porque te clavas los alambres y no debe ser nada fácil". Esta misma temática del camuflaje sirve para explicar las siguientes diapositivas con la princesa Leonor irreconocible junto a un grupo de cadetes. "Parece que ha hecho muy buenas migas con todos y está super integrada con el resto tal como se demostró en la entrega del sable donde no paró de repartir abrazos".

Por último, Marín concluyó su vídeo mostrando una foto de la princesa Leonor mirando al horizonte. "Si estás haciendo la instrucción militar, no podía faltar la foto de postureo".