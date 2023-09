Enrique, "Kike", era un joven de 20 años que estudiaba Arte Dramático en Madrid. Se presentó al programa de citas amorosas 'First Dates' con el fin de encontrar el amor y se describía como una persona enamoradiza: "Me identifico con Verónica Forqué haciendo de Kika porque soy un poco igual. Voy en el metro y me enamoro. Y me voy de fiesta, me lío con uno y me enamoro".