Omael es uno de los vecinos más populares de Zaragoza. Todo el mundo ha tenido que aguantar alguna vez sus míticas charlas en el centro de la capital aragonesa para leerte el horóscopo y pronosticar cómo será tu futuro. Hace algo más de un mes, Omael se modernizó, decidió abrir nuevos horizontes en su vida y ya no se dedica únicamente a echarte las cartas y entregarte un papel. Ahora, el zaragozano utiliza su perfil en Instagram para contar más detalles de su particular día a día hablando sobre temáticas de todo tipo como política, la vida y la muerte o el amor, logrando en poco tiempo más de 22.000 seguidores.

Su última publicación no dejará indeferente a nadie y ya cuenta con casi 20.000 reproducciones. Encontrarse a este popular vecino en las calles de Zaragoza siempre ha sido más fácil durante las Fiestas del Pilar donde deambulaba con su bicicleta de un punto a otro del centro. Según su propia versión, Omael podría haber sido el pregonero de los Pilares hace 14 años cuando una "jovencita" llegó a recoger más de 24.000 firmas para hacerlo realidad. "A mucha gente no le llegó la información, además fue hace 14 años, cuidado, sino podrían haber sido muchas más, aunque no lo sabemos. Había mucha gente que le hubiese gustado que diese el pregón de las Fiestas del Pilar y a mí me habría encantado dar un buen pregón.

¿Cómo hubiese sido un hipotético pregón de Omael?

El propio vecino cuenta a sus seguidores el formato del discurso que hubiese hecho enloquecer a todo el público que abarrota año tras año la Plaza del Pilar. "Le hubiera dicho a la gente lo que significa maño porque la gran mayoría de los maños no lo sabía. También hubiese contado por qué vino la Virgen del Pilar a Zaragoza y todo lo que dice mi intuición", afirma Omael.

Las reacciones a la 'noticia' de Omael no tardaron en llegar por parte de sus seguidores que la acogieron con gracia ofreciéndose a iniciar otra campaña para el 2024. "Tienes mi apoyo, no me perdía el pregón por nada", comenta @enriquexllera. Por otro lado, una joven recuerda haber sido una de las que firmó la propuesta para que Omael fuese el pregonero de las Fiestas del Pilar hace 14 años. "Estoy segura de que yo firmé esa petición".

Cabe recordar que el pregón de las Fiestas del Pilar de este año lo darán el próximo sábado 7 de octubre a las 21.00 las jugadoras del Casademont Zaragoza Femenino. De esta forma, la ciudad de Zaragoza rendirá así un homenaje de máximo nivel a las integrantes del equipo femenino del Casademont, que hicieron historia al proclamarse campeonas de la Copa de la Reina de baloncesto.