Los carteles de vecinos se han convertido en los últimos tiempos en un arma silenciosa con la que atacar la actitud de otros propietarios con los que compartes portal. Muchos de estos textos pegados en una zona común para que todo el vecindario se entere de la situación no tardan en hacerse virales gracias a Líos de Vecinos, una popular cuenta de Twitter que publica todo tipo de anecdotas para el deleite de sus más de 100.000 seguidores.

Sin embargo, una comunidad de vecinos vivió la historia al revés. Un pianista decidió colgar un cartel en el portal pidiendo perdón por haber estado molestando con el sonido del instrumento sin saberlo. "Prometo que pensé que no se oía. A veces, hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba", escribe. Además, el músico admite la soledad que viven este tipo de profesionales lejos de los escenarios. "No hay nada más triste que no te escuchen".

El vecino emprendió la aventura de escribir un cartel expresando sus sentimientos cuando otro propietario se acercó a su casa para pedirle por favor que tuviese "más cuidado porque no podía soportarlo más". "No volveré a poner el bafle que es lo que más molestas con las bases rítmicas", escribe.

Además, en el texto, el pianista reconoce que va a cambiar sus hábitos de ensayo para no crear más problemas en la comunidad. "Desde las 21.00 horas no tocaré. Los sábados, domingos y festivos no ensayaré hasta las 11.00 salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces y me lo pueden hacer saber".

El músico también pide al resto de propietarios y alquilados comprensión ya que deberán seguir escuchando sus melodías. "Tengo que seguir tocando pues soy concertista y tengo que ensayar muchas horas al día. Procuraré tener más cuidado y no duden si puedo hacer algo más por vosotros". Por último, el pianista invitó al resto de vecinos a escuchar atentamente alguna de sus interpretaciones. "Si en algún momento quieren escuchar mejor, pueden pasar que hay muchos asientos muy cómodos para sentarse un rato y escuchar música en direto. Traigan cervezas", concluye.

Las reacciones a la publicación de Velpister en TikTok no tardaron en llegar con muchas personas autoinvitándose a escuchar las sesiones de música e incluso llevar comida. "¿Por qué no me tocan vecinos así? Los míos tienen vecinos llorones y televisores a todo volumen", sentencia Círculo.