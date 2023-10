Kase.O se encuentra inmerso en una rueda de entrevista por los medios para promocionar su nuevo proyecto que pasa, a corto plazo, por sacar al mercado una línea de productos de cannabis -aceites, infusiones y cogollos - sin THC (el principal compuesto psicoactivo de esta droga), pero por el camino también ha dejado titulares referidos al apartado musical, como en la conversación que mantuvo con este diario donde afirmaba que estaba en conversaciones con el resto de integrantes de Violadores del Verso para una reunión del grupo.

Sea como fuere, no han sido las novedades en torno a Doble V ni sus nuevos negocios los que han causado revuelo entre la opinión pública, sino su opinión sobre el uso de otras lenguas en el Congreso más allá del castellano y lo que parecía ser su concepción sobre las ayudas públicas.

En una entrevista realizada en El Español, el MC zaragozano aseguraba que "a la gente le encantaría que le dieran una paguita suficiente para comer y ya está. No usar su cerebro, ni sus manos, ni desarrollar una profesión, o una pasión", como parte de una respuesta a una pregunta sobre las corrientes filosóficas en la sociedad actual.

También polémicas fueron sus palabras sobre la posibilidad de usar el aragonés en la cámara baja: "Es bonito apoyar a las minorías, pero lo sigo viendo teatrillo para no hablar de la pobreza que hay en España, de las carencias de la salud, de los colegios que se caen a trozos... Y vamos a hablar ahora de que se puede hablar aragonés. Con todo el respeto a Jorge y a todas las lenguas, co, pero si me preguntas a mí te tengo que ser sincero: me la pela bastante".

Una "sensación"

Tal ha sido el revuelo generado que el rapero ha tenido que matizar, en parte, sus palabras en X (antes conocido como Twitter). En un extenso post en la red social, el rapero ha aclarado que cuando hablaba de "paguita" se refería a la "sensación de que las nuevas generaciones están esperando a que venga alguien que les resuelva la vida en vez de luchar por aprender un oficio y desarrollarse profesionalmente".

Eso sí, ha introducido un matiz: "Esta es una sensación que seguramente nuestros padres tendrían acerca de nuestra generación. Yo no soy omnisciente ni estoy en cada uno de l@s jóvenes de hoy en día, que no tienen un panorama fácil y seguramente muchísimos no se identifican con el perfil que describo en la entrevista. A todos ellos mis disculpas por generalizar sobre toda una generación".

A continuación, Kase.O, teorizó sobre el porqué de todo el "revuelo" causado por la palabra "paguita". "Ala parecer es un lexema que se asocia exclusivamente con la extrema derecha. No lo sabía. No veo la tele, no asisto a tertulias políticas. Yo pienso que los trabajadores deberían unirse por encima de sus ideas políticas para conseguir mejores condiciones y más derechos. Yo pienso que los autónomos deberían manifestarse contra el gobierno sea del signo político que sea para que el sistema sea más justo y no abusivo", explicaba.

"Mi ignorancia me jugó una mala pasada"

Más conciliador se ha mostrado con el otro tema caliente: el aragonés. "Aggg. Asqueroso. No me gusta ver esa repuesta y no me gusta ese tono. Tenía una oportunidad de alabar el esfuerzo y labor de @jorge_pueyo95 y muchísima más gente que se deja la piel por hacer que las minorías tengan voz y la cagué", comienza.

"Una vez más mi ignorancia (no me había enterado de esta noticia) me jugó una mala pasada. Me he criado en un ambiente aragonesista, soy aragonés de los pies a la cabeza, amo mi tierra, mi cultura y mi lengua. Respeto máximo a las singularidades de cada región del mundo y preservación cultural por encima del globalismo ante todo. Estaba cansado y respondí mal a una pregunta que no me esperaba", argumenta.

Antes de rematar: "Disculpas con todos los jóvenes aragonesistas que practican y mantienen viva la Fabla Aragonesa, soy de los vuestros. Perdonad que también sea humano y la pueda cagar alguna vez, lo siento en el alma".