Encontrar una buena oferta de trabajo actualmente es complicado y, a veces, cuando por fin te han contratado sucede algo repentino que cambia por completo tus planes. Además, los nervios suelen jugar alguna mala pasada los primeros días cuando intentas causar buena impresión a todo el mundo. Meter la pata en esas primeras horas en la oficina pueden provocar que no vuelvas más a tu puesto de trabajo.

Estados Unidos suele ser la cuna de las anécdotas más surrealistas del planeta y la irrupción de TikTok ha servido para que muchas de estas historias salgan a la luz. Jordan Howlett es un influencer estadounidense con más de 11 millones de seguidores que ha desvelado los motivos por los que decidió renunciar a su trabajo a los 47 minutos de haber empezado en su primer día.

Fue uno de sus seguidores quien le preguntó "¿cuál fue el empleo que dejaste más rápido y cuánto tiempo duraste? Como es habitual, Howlett cogió su teléfono móvil, abrazó a su gato y comenzó a relatar su sorprendente historia que ha dejado impactados a miles de usuarios.

Howlett relató que había logrado un puesto de trabajo en una oficina después de haber superado con éxito dos o tres entrevistas. En su primer día, el joven estadounidense fichó a las 12.00 de la mañana y uno de sus jefes se le presentó a las 12.30. "Un placer conocerte, ¿cómo estás?, le preguntó mientras observaba con detenimiento los pelos de su mascota que Howlett tenía en su ropa. El propio animal, que aparece en el vídeo publicado por el americano, fue el causante de su decisión.

El supervisor quiso saber si tenía un gato en casa a lo que Howlett le contestó que "sí, Harwey". Como parecía interesado en el animal, el joven sacó su móvil del bolsillo para enseñarle algunas fotos. Sin embargo, su jefe reaccionó de una forma completamente inesperada. "En algún momento vas a tener que elegir entre este trabajo y tu gato porque soy muy alérgico para tener pelos de gato cerca de mí".

A Howlett no le sentó nada bien la respuesta de su superior al que le preguntó directamente si tenía que "elegir entre Harvey o el trabajo". Su jefe admitió sin tapujos que le estaba exigiendo eso por lo que el influencer americano decidió dejar a las 12.47 de su primer día el trabajo. "Cogí las cosas, me fui de la oficina y no volví. Harvey y yo somos como un equipo, estamos muy unidos", concluyó.

Una decisión muy aplaudida

Frente a la elección de Jordan de renunciar a su empleo de forma definitiva para permanecer al lado de su leal amigo Harvey, un gran número de espectadores que han presenciado el video han celebrado y respaldado la determinación tomada. Actualmente, el video ha recibido más de 633,000 "likes", aproximadamente 6,000 comentarios y ha sido visto más de 6 millones de veces en la plataforma.