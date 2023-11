La histórica noche para Tardienta por el enfrentamiento de su equipo de fútbol en la primera ronda de la Copa del Rey frente al Getafe de Primera División ha dado paso a un jueves de mala resaca. El culpable no fue el abultado marcador (0 -12) que le imprimió el conjunto de Bordalás, que terminó por la vía rápida con cualquier atisbo de sorpresa sobre el terreno de juego, sino unas desafortunadas declaraciones del portero que defendió la portería del club oscense, Diego Pardo, en el programa deportivo El Partidazo de Cope.

La entrevista radiofónica, que compartió con Ángel Luengo 'Canito' el portero titular del Hernán Cortés, que encajó 10 de los 12 goles que recibió su equipo frente al Betis, transcurrió en tono muy distendido con las goleadas que habían recibido como telón de fondo. "Ya se podían haber quedado bajo los palos, como todos los días", bromeó Pardo.

Casi al final de los 10 minutos que duró la conversación, Juanma Castaño le preguntó si creía que alguno de los 12 goles era parable. "Sí, el tercero me han dicho mis compañeros que ha sido de fútbol femenino", espetó el portero del Tardienta ante las risas de periodistas y colaboradores de El Partidazo. "No, no, no, con eso cuidado que te echan", reaccionó Castaño, antes de interpelarle para que rectificara. Una oportunidad que Pardo aprovechó: "Rectifico".

Reacción en redes

Ha sido este jueves al mediodía cuando esas palabras han cobrado una dimensión mayor. Un usuario ha compartido en la red social X el fragmento de la entrevista donde se reproducían estas palabras de Pardo, aunque, dicho sea de paso, sin la última parte, la de la rectificación.

Sea como fuere, no han sentado bien las palabras del joven del Tardienta, despectivas hacia el fútbol femenino, que rápidamente han encontrado respuesta en usuarios anónimos, pero también de deportistas de dentro y fuera de Aragón.

Uno de ellos ha sido Jorge Ridao, entrenador del Atlético Femenino, que ha compartido su reacción: "No voy a ser irrespetuoso como ha sido él… “el portero del Tardienta…” le invitaría a ver fútbol femenino, a ver cómo trabajan los clubes, cómo entrenan los porteras, el nivel de los cuerpos técnicos… por no hablar de cómo luchan,se esfuerzan y trabajan todas las jugadoras…".

Más directa ha sido Nuria Rodríguez, jugadora de la S.D. Huesca femenina. "Estáis invitados todo el equipo un día a vernos a San Jorge, que os pilla cerquita. Seguro que os cambia la perspectiva", escribió en esta misma red social.

👋🤝 Estáis invitados todo el equipo un día a vernos a San Jorge, que os pilla cerquita. Seguro que os cambia la perspectiva 😉 https://t.co/FQ6WIPWfjR — Nuria Rodríguez (@NuriaBardenas) 2 de noviembre de 2023

Han sido muchas las futbolistas que han reprobado públicamente a través de esta red social este comentario, tachado de machista. Incluso la internacional española Andrea Medina.

Pero el comentario tampoco ha sentado bien más allá de los límites deportivos del fútbol. La capitana del Casademont Zaragoza, Vega Gimeno, un referente del deporte femenino aragonés, también ha reaccionado al comentario de Pardo: "Por dios… de verdad que no siente vergüenza al decirlo? De verdad???? No se da cuenta de la estupidez y falta de respeto que acaba de soltar???".