La política es como el fútbol y hace opinar a todo el mundo sepa o no sepa de la materia. El ciudadano de a pie busca en redes sociales un discurso similar al suyo para sentirse más seguro de su propia identidad. España vive un momento delicado en los últimos días tras el pacto de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya que incluye la Ley de Amnistía. Miles de personas se han manifestado en la calle en contra de este acuerdo en protestas que se han ido expandiendo por todo el mapa del país.

Mientras tanto, las redes sociales siguen siendo un campo de minas con dos bandos claramente diferenciados. Entre insultos, acusaciones y vídeos virales, algunos usuarios quieren encontrar la opinión de un experto en el tema que le ayude a despejar las dudas generadas por una situación poco habitual en España. Muchos reconocidos periodistas, columnistas, artistas como Santiago Niño Becerra, Josep Pedrerol o Gonzalo Bernardos han encontrado en su perfil de Twitter el muro donde expresar su versión sin importar lo que piensen el resto.

En temas sociales y políticos relacionados con el futuro de España, el escritor Arturo Pérez-Reverte es un referente para miles de ciudadanos por su experiencia y saber estar. El cartagenero no iba a ser menos y también decidió dar su opinión acerca de la Ley de Amnistía, aunque lo hizo de una manera curiosa. Pérez Reverte decidió rescatar un mensaje escrito por sí mismo en Twitter hace casi un lustro. "Este tuit es de hace exactamente cuatro años, así que no me pregunten más sobre lo que ocurre estos días, por favor. Ya está todo dicho hace mucho tiempo", repitió el escritor.

El texto de Pérez Reverte data del 12 de noviembre de 2019, dos días después de las elecciones generales, momento en el que Albert Rivera decidió dejar la política española, un tsunami independentista taponaba la frontera con Francia y Pedro Sánchez firmaba un acuerdo de coalición con Pablo Iglesias, todavía líder de Unidas Podemos. "Me gustaría poder mirar la realidad nacional (o como queramos llamar a este triste espectáculo) con la actitud o el distanciamiento de un inglés en Marruecos. A ver si, esforzándome, algún día lo consigo. Los tendré informados", escribió en Twitter.

Por lo tanto, según Pérez-Reverte este discurso también le sirve para hablar de la amnistía que dará presumiblemente los suficientes votos a Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno de España este jueves.