La seguridad es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo ya sea nuevo o de segunda mano. Los propietarios quieren evitar perder su coche en un robo en la calle por lo que suelen pagar un poco más por añadir algún que otro extra de seguridad además de las habituales alarmas.

Instagram y TikTok se han convertido en los últimos tiempos en una gran hemeroteca de trucos y consejos dados por usuarios anónimos sobre absolutamente cualquier cosa. Los vehículos suelen ser uno de los temas más populares en redes sociales y muchos contenidos se hacen virales por su facilidad de poner en marcha. Por ejemplo, para comprobar realmente la seguridad de tu coche solamente necesitas un tenedor que poder meter en la cerradura del vehículo.

Hay que tener en cuenta que muchos de los nuevos vehículos ya no cuentan con cerradura en la puerta por lo que este truco no se puede realizar. La mujer que comparte el vídeo, que cuenta con más de 75 mil me gusta, comienza a explicar lo que cualquier persona puede hacer con la frase: "El truco que los cerrajeros de coches no quieren que sepas".

Una llave maestra

Antes de poner en práctica el truco, debes tener en tu poder un tenedor. Sin embargo, se necesita modificar el aspecto habitual del cubierto para que tenga éxito. Para ello, la joven le quita los dos garfos laterales para crear una especie de llave maestra que será capaz de abrir el coche cuando, por ejemplo, te has dejado la llave dentro y el coche se ha cerrado automáticamente.

Además de quitarle estos dos dientes laterales, se necesita aplanar lo máximo posible el tenedor y juntar los dos dientes centrales hasta que casi no haya espacio entre ellos. Cuando ya has terminado de crear este nuevo instrumento debe introducirse dentro de la cerradura y comenzar a hacer movimientos laterales mientras se hace fuerza en el manillar de la puerta para intentar abrirla.

Esta maniobra tiene sus más que posibles inconvenientes. Al hacer mucha fuerza en el tenedor, uno de los dientes puede romperse y quedarse enganchado dentro de la cerradura necesitando entonces la labor de un especialista para poder abrir el vehículo. Si realmente has conseguido abrir el coche gracias a este truco se recomienda rápidamente acudir a cambiar el sistema de seguridad en cualquier taller.