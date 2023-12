Recibir una cesta de Navidad era uno de los obsequios más habituales de estas fechas del año en otros tiempos no muy lejanos. El trabajador aparecía en casa con las manos llenas y se ahorraban más que un puñado de euros en las copiosas celebraciones navideñas. Sin embargo, las empresas están cada vez menos predispuestas a invertir dinero en tener satisfechos a sus empleados por lo que estos detalles son cada vez más exclusivos.

Las cestas navideñas siguen siendo uno de los presentes que más se envían y reciben durante todo el mes de diciembre. La inflación ha provocado una subida de precios generalizada que ha echado atrás a muchos futuribles clientes. Aún así buscando por todos los rincones de Internet se pueden encontrar grandes ofertas de cestas que incluyen productos ibéricos de mucho nivel. Como es bien sabido por todos, Amazon ha absorvido muchos mercados y en su página web también se pueden adquirir cestas navideñas.

Sabiendo las facilidades que ofrece la compañía, muchas son las personas que se han aventurado a comprar una cesta ideal para complementar las comidas y cenas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo. Además, el precio de la cesta está al alcance de muchos bolsillos ya que solamente cuesta 50 euros.

¿Qué productos tiene?

Es complicado que una persona, sin contar a los vegetarianos, no le gusten los productos incluidos en esta cesta de Amazon, que ha recibido multitud de comentarios positivos. Uno de los artículos más demandados por su alto precio en el supermercado es una pequeña garrafa de aceite de oliva virgen extra.

En una cesta no pueden faltar los embutidos como el jamón, salchichón y el chorizo ibéricos acompañados de un buen queso de oveja. Por último, los patés gourmet completan el pack. Uno es de boletus y otro de morcilla con piñones. La cesta cuenta con unos picos que pueden ayudarte a digerir semejantes manjares. La compañía encargada de vender la cesta es The Goumet Box Authentic Spanish Tapas. Ante tal éxito, el producto ya no está disponible en Amazon.