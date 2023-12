Los establecimientos hosteleros se han convertido en uno de los puntos más polémicos de España en los últimos años. Los bares y restaurantes forman parte de la vida de muchas personas diariamente tanto para el ocio como en la vida profesional.

La cuenta de Twitter, actual X, @soycamarero ha ganado popularidad gracias a compartir con miles de usuarios historias de hosteleros o comensales que rápidamente logran hacerse virales. Jesús Soriano está acostumbrado a lidiar con las dificultades que viven los propietarios de restaurantes, pero también sabe ser el altavoz de las críticas de los clientes.

En su última publicación, Soy Camarero ha abierto un duro debate que ha dividido por completo a España entre las personas que tiene hijos y las que no. El valenciano ha compartido el cartel que se ha encontrado en la entrada de un bar. "Está usted entrando en un bar, esto no es una guardería, controle a sus criaturas", se puede leer en letras bien grandes, aunque el texto también contaba con su letra pequeña. "Gracias por su colaboración, no todo el mundo tiene porque aguantar a los niños de los demás", sentencia.

Y es que la convivencia entre clientes es uno de los aspectos más complicados para los trabajadores en la hostelería que deben atender y servir a las mesas, cocinar y elaborar los platos y a veces controlar el comportamiento de mayores y pequeños.

Conflictos con otras mesas

Las reacciones a la publicación no han tardado en llegar con muchos camareros dándole la razón al autor del cartel y agradeciendo la valentía para colgarlo en la puerta de su local. "Un fin de semana vinieron a comer dos parejas con tres niños cada una. Una de las criaturas apretó el botón del ascensor que había y estuvo a punto de caerse en el hueco", escribe @alexpunkbcn.

Mientras, otros usuarios inciden en que la culpa de posibles incidentes entre clientes y niños tiene origen en la falta de vigilancia de los progenitores. "Hace unas semanas, mi pareja terminó con todo el café en los pantalones porque una criatura se chocó contra nuestra mesa. Los padres fingieron estar muy preocupados con lo ocurrido", explicaba Rebeca Osorio.

Hoteles solo para adultos

Cabe recordar que en los últimos años ha habido un boom de establecimientos que impiden la entrada de menores en hoteles. Estos espacios son conocidos como hoteles solo para adultos. Aunque sea en menor medida, también existe un pequeño cupo de restaurantes que no admiten la entrada de niños o que les obligan a permanecer en todo momento en la mesa acompañados de los padres.