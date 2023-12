Las fechas navideñas equivalen a reencuentros. Comidas, cenas y quedadas entre amigos y familiares que sirven para recordar tiempos pasados en los que se veían y compartían historias con más frecuencia. Y es que mucha gente no queda porque no puede, no porque no quiere. Muchos de estos momentos se comparten en redes sociales, con perfiles llenos de fotos de cenas de empresa o de comidas con amigos del colegio o la facultad.

Una de las miles publicaciones típicas de estas alturas del año ha conseguido hacerse viral en Twitter, actual X, por la fría reacción de una joven al reencontrarse con su novio después de seis meses separados. El vídeo ha dado la vuelta al mundo y ya cuenta con 8 millones de reproducciones. Un grupo de jóvenes se había juntado en un restaurante para celebrar el cumpleaños de la citada chica que recibió una sorpresa completamente inesperada captada por una cámara y compartida más tarde en redes sociales. En el establecimiento se presentó sin previo aviso y con la colaboración de sus amigas, el novio de la joven, que había estado los últimos seis meses en el extranjero en una misión militar. "¿Me estáis vacilando?", son las primeras palabras de la joven mientras su novio la miraba con una sonrisa esperando que se levantase de la silla y tuviese un gesto mucho más cariñoso. La chica siguió mostrando su absoluta sorpresa durante 30 segundos en la que el militar se intentaba acercar lentamente para recibir un abrazo o un beso de su novia. Mientras tanto, sus amigas mostraban su felicidad por el reencuentro y por haberlo facilitado. Finalmente, la joven se levanta de la silla y recibe un "pico" del joven mientras lanza una mirada desafiante a sus amigas por haberle hecho semejante sorpresa. Las reacciones al vídeo no tardaron en llegar con miles de usuarios cargando duramente contra la actitud de la joven a la que acusaban de haber sido infiel. "Está con otro, casi le aparta la cara cuando la iba a besar", escribió @MrTPM_. Por otra parte, muchas personas se pusieron en la piel del novio, que recibió un jarro de agua fría en un momento importante de su vida. "Cambia de novia, por tu bien", le recomendaba @rus_cruz al militar. Se pasa 6 meses de misión militar, le da una sorpresa a su novia por su cumple y esta es su reacción 💀 pic.twitter.com/w89B2o6Y5J — ceciarmy (@ceciarmy) 16 de diciembre de 2023