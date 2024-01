Desde hace dos años la televisión española tiene un vacío muy grande difícil de llenar. El actor zaragozano José Luis Gil se vio obligado a retirarse de los escenarios televisivos y teatrales tras sufrir un ictus del que todavía no ha conseguido recuperarse. Sus familiares han intentado mantener en la intimidad el estado de salud del aragonés al que rara vez se le ha visto en redes sociales compartiendo un momento de felicidad con sus hijos o su mujer.

José Luis Gil se ha ganado a pulso un hueco en el corazón de millones españoles gracias a su éxito fraguado tanto como Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' como con Enrique Pastor en 'La que se Avecina'. A pesar de todo este cariño, su vuelta a la pequeña pantalla es muy complicada. ""No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves", reveló Irene en Pronto.

Su hija, Irene Gil, ha sido la encargada de relevar y explicar al mundo el estado de salud de su progenitor. Su última aparición en los medios de comunicación ha sido a través de una entrevista para una conocida revista donde ha dejado diferentes titulares.

"Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", detallaba la hija de Gil.

La pulla a sus compañeros de 'La que se avecina'

"Muchos de sus compañeros de ‘La que se avecina’ no le visitan”, dice Irene. “A José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados”, destaca. De este modo, se puede apreciar como una pulla o un reproche a algunos de sus compañeros de la exitosa serie.

"Es evidente que han sentido muchísimo el ictus de mi padre. Le llaman por teléfono porque lo quiere y lo respetan, pero... Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis. Quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta difícil etapa de su vida", explica Irene sobre alguno de los comentarios sobre el estado de salud de su padre.

Irene es consciente de que su progenitor es una persona muy querida en el mundo de la pequeña pantalla y sabe de primera mano que todo el mundo de la televisión le desea lo mejor. "Todos quieren verle de nuevo en activo, aunque, hoy por hoy, parece algo imposible", lamenta su hija sobre el futuro de José Luis.