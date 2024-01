La persona que ha estado trabajando al otro lado de la barra sabe lo difícil que puede ser en ocasiones tratar con los clientes. No todo el mundo comparte algunos principios básicos como la educación o la paciencia cuando entra a un bar o restaurante para ser atendido. Hace años, ciertos comentarios y actitudes se quedaban entre los implicados, se resolvía entre ellos y no iba más allá.

Eso ya es cosa del pasado. La popularización de las reseñas y las valoraciones a los establecimientos a través de las distintas plataformas ha condicionado el trabajo de la hostelería por una razón básica: es la tarjeta de presentación para posibles nuevos clientes. En otras palabras, si los que han pasado por allí se han ido descontentos, es muy probable que lo den a conocer y disuaga a otras personas que estén dudando si acudir o no. Cuando hay un motivo razonado hay poco que discutir y a menudo estas vías sirven para detectar a los propietarios honestos con un afán de mejorar el servicio de su establecimiento. Una actitud que suele ser valorada por el público porque demuestra un afán por mejorar. Otra cosa bien diferente son las opiniones falsas -rápidamente rebatidas por los dueños- o, directamente, las que se antojan absurdas. Porque la horizontalidad que ofrece internet permite que aflore otro fenómeno en auge: el troleo. "¿Cómo se le ocurre?" No es raro encontrar comentarios que poder incluir en la segunda de aquellas categorías, la de la extravagancia. La cuenta de Soy Camarero en la red social X (antes Twitter) no suele dejar pasar la oportunidad para criticar estas actitudes actitudes. Y una de las últimas que ha publicado ha sido, cuanto menos, sorprendente. "Fui al sitio con sol fue sentarme y nublarse, lamentable", se podía leer en una reseña de un establecimiento. A lo que Soy camarero no pudo evitar compartir acompañado de un sutil comentario: "¿Cómo se le ocurre al camarero poner ahí las nubes?" ¿Cómo se le ocurre al camarero poner ahí las nubes? 😅 pic.twitter.com/ifSiGOoPpN — Soy Camarero (@soycamarero) 23 de enero de 2024 Y lógicamente, ha servido de pistoletazo de salida para que el resto de usuarios tiraran también de humor. "Yo pondría una hoja de reclamaciones.... vamos, eso es in-sol-ito", reaccionaba otro. "Lo peor es que lo cuenta añadiendo drama al asunto jajajajaja" o "Vio al camarero haciendo la danza de la lluvia", reían más usuarios.