Hay profesiones que bien servirían para hacer un estudio sociológico sobre nuestro país. Normalmente son las que discurren de cara al público o con un contacto estrecho y habitual con terceras personas por la cantidad de anécdotas que pueden surgir en el día a día. Camareros, dependientes o recepcionistas son algunas que seguro que saldrían a bote pronto.

Otras como médicos o farmacéuticos quizás podrían pasar más desapercibidas, pero que también dejan incontables chascarrillos y situaciones que pueden resultar chocantes.

Y si no que se lo digan al usuario de la red social TikTok @farmaceuticofernandez, que ha desvelado cuál es la pregunta más frecuente que le hacen sus clientes. Y, como no podía ser de otra manera, hay sorpresa.

"Tenemos que ser los primeros ya"

En el catálogo de dudas más recurrentes podrían estar la frecuencia con la que se debe tomar una determinada medicina o los efectos secundarios que pueden suceder, pero no. "Habrá quien piense que es cada cuánto tiempo tiene uno que tomarse la medicina, pero no es esa, ni cuáles son los posibles efectos secundarios de un fármaco", relataba el farmacéutico.

"Tampoco es si les puedo dar antibiótico sin receta, aunque está en el top, a pesar de que todo el mundo sabe la respuesta", continuaba en el vídeo que acumula más de 81.000 likes. Otras dudas sobre si tiene estoc de mascarillas o test, decía, sí son unas de las principales, pero no han alcanzado la magnitud de la ganadora: "Pasa algo si mezclo el fármaco con alcohol?"

Como no podía ser de otra manera, los usuarios no han podido sino tomárselo con humor. "Pero no me dejes con la duda... ¿pasa algo si lo mezclo con alcohol?", escribía uno. "Es que somos borrachos, pero responsables", respondía otro. "España está en el tercer puesto de consumo de alcohol, tenemos que ser los primeros ya, de ahí la pregunta".

Un usuario se ha atrevido incluso a aventurar cuál creía que era la más habitual: "Pensé que era '¿qué dice aquí?", en referencia a la letra de los médicos.