Para tener contentos a su legión de seguidores, los creadores de contenido en redes sociales tienen que buscar temas que generen discusión. De moda entre los influencers está el salir a las calles de Madrid a preguntarle a la ciudadanía lo que opina sobre absolutamente cualquier cosa. Y cuando le dejas a la gente vía libre no suele decepcionar.

Helio Roque es un joven extremeño que ha vivido en su piel que muchos españoles no conozcan los encantos de su tierra. Como suele hacer habitualmente en su cuenta de Instagram, se recorrió las céntricas ruas de la capital de España cuestionando al resto de personas cuál era su opinión sobre Aragón al que calificó como la "gran olvidada". Un vídeo que puede enfurecer a toda la comunidad por la ignorancia general sobre los rincones de nuestra tierra.

La primera entrevistada no se quiso mojar mucho, pero conocía algo de la actualidad política de la tierra. "Aragón Existe, bueno Teruel Existe", afirmó una mujer con una sonrisa en la boca. Una respuesta que más tarde se repetiría de la boca de un joven que igual sabía que Tomás Guitarte fue diputado de la formación turolense en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura.

Peor le fue a las tres siguientes protagonistas que no sabían ni lo que responder. "¿Aragón, el ministro este?, sentenciaba una mujer en referencia quizás a Pere Aragonés, el presidente de Cataluña mientras sus dos compañeras decidieron quedarse en silencio. Al ver que, al parecer, no entendían la pregunta, Helio decidió aclararles que se estaba refiriendo a la comunidad autónoma a la vez que se desataban las carcajadas.

El joven extremeño no estaba teniendo mucho éxito por ahora ya que su siguiente objetivo fue escueta en su respuesta: "Nada". Helio siguió a la caza de alguien que supiese algo de Aragón, pero la suerte no estaba de su parte. "No lo sé cariño porque somos de Barcelona. Barcelona es perfecta", afirmó una anciana sonriente con su típico acento catalán.

Teruel, Formigal y Zaragoza

Tras varias intentonas, el creador de contenido encontró a la persona ideal que había estado en Aragón y le había gustado. "Tiene estaciones de esquí muy buenas. Me gustan todos los pueblos que están alrededor de las estaciones, sobre todo, Formigal", sentenció una mujer de mediana edad.

La ignorancia sobre nuestra comunidad volvió al clip con una joven que solamente sabía que Aragón "está por ahí" y una señora que prefirió guardar silencio porque únicamente "había oído hablar de él". Por otro lado, otra joven se atrevió a justificar porque no tenía ningún conocimiento acerca de la comunidad. "Es muy poco famoso para ir".

Después de mucha dificultad para encontrar a una sola persona que tuviese un mínimo conocimiento aragonés, Helio se topó con dos mujeres que habían recorrido de cabo a rabo el mapa de la comunidad. "Es bonita Zaragoza y Teruel me encanta", concluyó.