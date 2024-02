La red social TikTok se ha convertido en los últimos tiempos en un altavoz para tratar y hablar sobre algunos temas muy cotidianos de la sociedad. Esta vez, la tiktoker @unatipicamota ha desvelado algunas de las circunstancias que ha habido trabajando de recepcionista en un hotel.

Durante el vídeo, la recepcionista ha explicado que ella solo hace su trabajo y no es su culpa que, si durante el viaje de algún cliente, algo salga mal. A esta usuaria de la red social lo que más le ha llamado la atención es una situación que se repite habitualmente, pero de la que no se conoce por qué.

Una revelación mediante TikTok

"Siento mucho si no te gusta pagar el precio de la habitación. La norma no la he puesto yo. Se ha ido más de una persona sin pagar y luego la tarjeta no pasa", ha comentado en el vídeo. Una de las cosas más curiosas que ha mencionado la trabajadora es que desde el hotel tienen la opción de bloquear la tarjeta de la habitación si se encuentran un impago.

"Soy recepcionista y no, la llave no te deja de funcionar porque la hayas puesto cerca de un dispositivo móvil. Lo más probable es que hayas dejado alguna deuda en el hotel y te hayamos bloqueado la tarjeta", menciona la recepcionista. Los comentarios en el post de la usuaria han tardado poco en llegar y muchas personas desconocían por qué de esta situación.

"Eso de bloquear la llave no lo he escuchado en la vida, ¿no es ilegal apropiarse bienes ajenos? Ósea no puedo acceder a mis cosas…", le ha comentado una usuaria en TikTok. "No. Tú bloqueas la puerta porque la gente debe algo o se ha estropeado. Es la única forma de que puedan bajar a recepción. Si pasa cualquier cosa te vamos a volver a dejar entrar", ha respondido la recepcionista.