Para muchas personas una comida no sabe igual si no se acaba con un buen café. Tomarte un cortado, un solo o un café con leche después de haber llenado el estómago es una costumbre arraigada en España y otros países europeos como Portugal. El café permite a muchos trabajadores seguir con energía durante las horas centrales de su jornada laboral para no bajar su ritmo productivo.

En ocasiones, por motivos que no dependen de ti, te obligan a cambiar la rutina. Por ejemplo, un restaurante tiene dos turnos de comida o de cena y tardan demasiado en servirte por lo que cuando te acabas el postre te traen directamente la cuenta y te invitan sutilmente a marcharte porque hay gente esperando para ocupar tu mesa.

Una mujer ha publicado en redes sociales su complicada visita a un restaurante, donde le dieron una sorprendente excusa para no servirle un café después de comer. La usuaria @CioLerma vivió una mala experiencia en un negocio hostelero por lo que decidió compartir con todos los seguidores lo que le había sucedido. "Y se quedó tan ancho. He alucinado con la poca vergüenza, no vuelvo", concluía un tuit que se ha hecho viral rápidamente.

Después de haber terminado de comer, Lerma decidió pedir un café para irse con buen sabor de boca, pero no sabía que ese pedido se le iba a atragantar. Y es que el camarero que le estaba sirviendo le respondió directamente que no hacían café. Ante semejante asombro, la mujer decidió amablemente preguntar el motivo. "¿No os funciona la máquina?, cuestionó esperando una respuesta razonable que nunca llegó.

Hay gente esperando

El trabajador intentó argumentar la decisión del establecimiento con una respuesta sorprendente. "Sí nos funciona la máquina, pero como el restaurante está lleno y hay gente que está esperando mesa, no hacemos café".

Esta situación no es nueva para muchos de los seguidores de Lerma, que compartieron en los comentarios sus experiencias. "Hace años me pasó lo mismo. El dueño me explicó la razón. La gente alarga mucho con el café el tiempo en mesa, sin consumir más y el beneficio es muy bajo, que cerca ya había bares para tomar café", razonaba Oriana Mosquera intentando ponerse del lado del restaurante. Lerma no quiso comprender el argumento y le respondió con dureza. "Que tampoco dé postres. Cerca hay pastelerías y heladerías, así libera la mesa antes".