Un nutricionista alerta sobre los peligros de un tipo de café que bebe todo el mundo: "No tomes cualquier cosa"

Millones de personas alrededor del mundo beben todos los días por lo menos una taza de café. Esta bebida se ha convertido en un ritual matutino indispensable para muchos, que lo necesitan para poder afrontar la rutina con la energía necesaria. También es un estimulante en las pausas laborales o un acompañante en cualquier quedada con amigos. Sin embargo, beber café también conlleva sus riesgos y más algún tipo de esta bebida muy comercializado por su bajo precio.

Juan Bola es un nutricionista muy popular en redes sociales que el pasado fin de semana decidió dar una entrevista en la Cadena Cope para explicar más detalles sobre esta popular bebida, que sigue siendo una gran desconocida para muchos. "Existe un abuso del café. Tomarte todos los días una taza a primera hora puede generar dependencia y lo peor es admitirlo. Hay mucha gente que se bebe hasta tres al día durante 20 años", afirmó en el programa Fin de Semana.

Los estudios de salud indican que el café no es tan bueno como parece. El nutricionista alertó que existen publicaciones afirmando que "el cáncer o los infartos de miocardio" son más frecuentes en personas que consumen café. "La industria cafetera no quiere hablar de ello, quieren que la gente siga consumiendo café y han conseguido que el 80% de la población lo haga".

Cafés peligrosos para la salud

Fue en la Cope donde Bola quiso incidir en que no es necesario dejar de consumir café, pero sí conocer exactamente aquello que estás introduciendo en tu cuerpo todos los días. Según el nutricionista, hay dos cafés peligrosos: el torrefacto y el de cápsulas. "No suelo decir café bueno o malo, pero hay algunos que tienen acrilamida, que sale en el café quemado, en el torrefacto, vaya", describió sobre el primer café.

Mientras el nutricionista recomendó los cafés de filtro y cafetera italiana calificándolos como "los mejores" mientras que consideró a los de cápsulas "los peores". "Vienen en plásticos, puede ser un problema. Las máquinas no se suelen limpiar, acumulan microorganismos... los cafés de ahí no suelen ser de especialidad. No tomes cualquier cosa", concluyó Bola recordando que el 33% de la población no puede consumir café.