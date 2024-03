El duro testimonio de una joven con dos carreras y tres idiomas en el paro: "Estoy en mi momento más humilde"

El desempleo juvenil se ha convertido en un grave problema que las autoridades gubernamentales no consiguen resolver. Muchos jóvenes en todo el mundo no consiguen encontrar una oferta de trabajo que se adapte a sus necesidades personales. Aunque la gran mayoría de padres consiguen ayudar a sus hijos a la hora de pagar sus estudios universitarios, otros jóvenes prefieren ser completamente independientes y pagarse ellos todo desde muy jóvenes.

Este sector de la población ha aprovechado el altavoz de las redes sociales para mostrar sus quejas acerca de la sociedad siendo el mercado laboral una de sus grandes preocupaciones para el futuro más cercano. Los datos son duros. Según los datos de la Comisión Europea, en España existe un desempleo juvenil del 28,6%. Los jóvenes prolongan sus estudios universitarios durante mucho tiempo encadenando varios grados y máster incorporándose al mercado cercana la treintena lo que también ensucia estas estadísticas.

Una joven se ha hecho viral en TikTok al contar su experiencia personal buscando trabajo mientras se le saltan las lágrimas. La norteamericana, Lohanny Santos, tiene en su currículum dos carreras universitarias, sabe tres idiomas y aún así no ha sido capaz de convencer a ninguna empresa para que le contrate.

"Estoy en mi momento más humilde, voy a cada empresa con varias copias de mi currículum preguntando si están contratando personal. Me estoy candidatando a ofertas donde ofrecen el salario mínimo y siempre me responden no estamos buscando a nadie", explica la neoyorquina ante la cámara mientras no podía parar de llorar.

El vídeo acumula más de 25 millones de reproducciones haciéndose completamente viral en todo el mundo. Miles de usuarios mandaron mensajes de apoyo a la joven americana que prometió no cesar en sus tentativas de encontrar trabajo hasta conseguirlo.