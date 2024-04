El sueño cumplido de Naiara (OT): cantará con Isabel Pantoja (¿un reggaetón?)

Dos meses después de cumplir uno de sus sueños proclamándose ganadora de Operación Triunfo, la zaragoza Naiara verá muy pronto realizado otro de sus grandes deseos: compartir escenario con Isabel Pantoja.

Así lo anunció la propia artista en los stories de su cuenta de Instagram a última hora de este pasado jueves mientras se tomaba un descanso durante un ensayo con la banda de la tonadillera. "No puedo estar más feliz, más contenta y más todo", reconocía.

Era un deseo de sobras conocido por sus seguidores y por la audiencia de OT. Durante el programa, que este año ha vuelto a estar en boca de todos, comparándose incluso con el impacto social que tuvo la primera edición en 2001, la propia Naiara dejó claro su devoción por Pantoja y volvió a insistir una vez proclamada campeona del programa musical: "A mí me encanta la Pantoja. Le quiero mandar un mensaje. Un beso a la Pantoja, la más grande".

Incluso se aventuraba a imaginar la situación. "Te imaginas, un reggaetón con la Pantoja", respondía a los medios. Ahora, la mitad de ese sueño se hará realidad seguro. Falta despejar la incógnita de la otra mitad: ¿un reggaetón de Naiara con Isabel Pantoja?

La fecha clave

A falta de conocer más detalles, lo único que de momento ha trascendido es la fecha del concierto en el que se producirá esta colaboración. Será en el concierto que Isabel Pantoja ofrecerá en el Wizink Center de Madrid el sábado 13 de abril. La cita se enmarca en la gira aniversario '50 años' que está realizando la tonadillera por todo el país y que está a punto de colgar el sold out en la capital. Las entradas que restan tienen un precio de entre 80 y 90 euros.

En el vídeo de presentación en OT, Naiara decía: "Me iría a cenar con Isabel Pantoja, para que me enseñe Cantora. Y nos cenaríamos, yo creo, un buen cocido. Y para que me cuente toda su trayectoria, desde su exmarido". No sabemos cómo acabará este cameo, pero de momento queda la emoción desmedida de la joven: "Es que no me lo creo, chavales. ¡Se viene, loco, se viene!".