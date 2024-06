La aplaudida comparación entre Zaragoza y Madrid de una 'influencer' argentina

Zaragoza comparte con Vigo y Bilbao el privilegio de ser la ciudad española con mayor calidad de vida. Así lo dijo un estudio organizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) fruto de una encuesta entre 3.000 personas residentes en 15 mayores ciudades de nuestro país.

Entre los parámetros sobre los que se pedía valoración estaban la movilidad, la seguridad ciudadana, los servicios de salud, los servicios educativos, la oferta cultural, deportiva y de ocio, la contaminación y el medio ambiente, mercado laboral, coste de vida, mercado inmobiliario y limpieza urbana.

La capital aragonesa puede presumir, según ese estudio de opinión, de movilidad, mercado inmobiliario, servicios públicos y cultura. No son precisamente los motivos que ha encontrado una influencer argentina, Camille Nieves (@camillenieves) para quedarse en Zaragoza, pero sus motivos han sido igualmente aplaudidos.

"Amo Zaragoza"

A través de su cuenta oficial de TikTok, la joven expresa qué se ha encontrado en la ciudad del Ebro después de estar viviendo un tiempo en Madrid y Barcelona. Su resumen y sus palabras han sido ampliamente aplaudidas por los usuarios de la red social.

"Yo amo Zaragoza. Literalmente siento que estoy bendecida desde que llegué a esta ciudad", comienza para, a continuación, enumerar las cualidades por las que, según ella, destaca frente a otras: "Es funcional, es hermosa, siempre está limpia. La Virgen del Pilar me abrazó y me dijo te voy a cuidar y proteger".

Una experiencia que contrasta con la vivida en las dos mayores urbes de España, a las que se ha referido como "ciudades que te echan". Por ejemplo, refiriéndose a Madrid, la influencer se expresa así: "Era como... no conseguía trabajo bueno, todo se me dificultaba, todo me salía como el culo". Tampoco en Barcelona tuvo gran suerte, donde, según sus palabras, tuvo "bastante inestabilidad".

Todo cambió con su llegada a Zaragoza, dice: "Se me abrieron las puertas de todo. De las oportunidades, de la estabilidad para poder empezar a estudiar. Todo se dio naturalmente fluido".