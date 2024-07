Un escudo del Real Zaragoza se cuela en el chupinazo de Tudela: "Poca sorpresa. Toquero moriría por El Pilar"

La localidad navarra de Tudela ha vivido este miércoles uno de sus momentos más especiales del año. El chupinazo, lanzado a mediodía desde la plaza de los Fueros, ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas de Santa Ana. Y allí, entre una marea de pañuelos rojos levantados sobre las cabezas de los asistentes, se ha colado un inesperado invitado de excepción: una bandera de España de grandes dimensiones con un escudo del Real Zaragoza elevándose por encima de todos los asistentes a pie de calle.

La imágen ha dado el salto a las redes sociales gracias al diputado de UPN en el Congreso de los Diputados, Alberto Catalán, que la ha publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) acompañando a una publicación de bienvenida a las fiestas patronales.

Un detalle que no han pasado por alto varios usuarios, que no han dudado en hacer hincapié en este detalle: "¿Escudo del Zaragoza? ¡Tudela Zaragozano!" o "Navarra, Española y Zaragocista", han sido algunas de las reacciones al diputado.

Una difusión de esta fotografía que ha sido todavía mayor gracias al periodista Martxelo Díaz, que la ha publicado también en su perfil de esta red social junto a su particular apreciación: "Una cosa es que en el cohete de Tudela haya banderas españolas, pero lo del escudo del Real Zaragoza no me lo esperaba".

El propio Díaz ha asegurado, en una réplica a un comentario de otro usuario, que no era la única bandera del equipo blanquillo, aunque en la imagen de Catalán no se aprecia.

Sin embargo, ver una ha sido suficiente para los simpatizantes zaragocistas, que en la publicación del periodista sí han comentado de manera profusa esta anécdota. "¡Copón, copón, copón! ¡¡¡Tudela es de Aragón!!!"; "Poca sorpresa....Toquero moriría por El Pilar" o "Es raro, si. Pero estando a 1 hora de la capital y a un paso de la comunidad, tampoco tanto", le han escrito