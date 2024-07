El sorprendente olvido en la terraza de un bar: "Mira que he visto que se dejen en las mesas gafas, bolsos, pañuelos..."

Los olvidos están a la orden del día. Más aún en locales de ocio y hostelería, donde el ir y venir, el trasiego y los buenos momentos pueden jugar una mala pasada dejando atrás pertenencias queridas.

Es habitual que los camareros, a veces alertados por otros clientes, guarden esos objetos extraviados a la espera de que su dueño caiga en la cuenta, vuelva sobre sus pasos o regrese al local para recuperar lo que era suyo. La lista de posibles olvidos podría ser interminable, pero entre los objetos más habituales seguro que estarían las carteras, móviles o gafas de sol.

Lo que ya sí es extraño es ver el olvido que ha rescatado la cuenta de X (antes llamada Twitter) de Soy Camarero, un usuario que utiliza esta red social normalmente para denunciar los excesos y abusos que ocurren en el sector y, en ocasiones como esta, para desvelar alguna anécdota o crítica hacia los clientes menos comprensivos.

Curioso olvido

En este caso, Soy Camarero ha compartido una foto que, como poco, descoloca. "Mira que he visto en mis años de hostelería que se dejen en las mesas gafas, bolsos, pañuelos...", comienza el post en la red social.

Antes de lanzar la sentencia que acompañaba a una sorprendente imagen: "Pero jamás vi que se dejaran olvidada... ¡Una silla de ruedas!"

Esto pasó, según ha desvelado en una respuesta posterior, en el bar Sacristía de San Fernando (Cádiz).

Aluvión de respuestas

Como era de esperar, la publicación ha provocado una gran cantidad de respuestas entre se mezclaban a su vez con la experiencia de otros usuarios. "Muletas, bastones, una peluca en una bolsa, muestras de análisis de sangre y orina, un carro de la compra lleno, móviles... ya no digo mochilas con la fiambrera del curro, paraguas, etc., que eso es cada semana. Y no curro en un restaurante", decía uno.

"Si os cuento...... en una cafeteria del Pirineo, una pareja joven llega con un bebé en un capazo. Discuten fuertemente, toman un par de refrescos y se van, olvidando al niño. Salgo corriendo con el bebé y los veo a 5-6 metros discutiendo igual. Cuando me ven, cambian el motivo.."

Otros directamente tiraban de humor: "El sin-pa más currado de la historia", "Cómo iría el propietario", o "¡Milagro!" han sido otras reacciones a la publicación.