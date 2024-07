La polémica está servida en España: un restaurante cobra dos euros por cargar el móvil

Hay algunos restaurantes que no consiguen escapar a la polémica. El verano ayuda a la hostelería a llenar la gran mayoría de los establecimientos en los puntos más turísticos de España. Encontrar una mesa en los mejores restaurantes de algunas ciudades se convierte en una misión imposible incluso llamando para reservar con varios días de antelación.

Sin embargo, los establecimientos hosteleros están teniendo que saber lidiar últimamente con las duras críticas recibidas por los clientes. Si algún comensal no queda satisfecho con el servicio o la comida suele colocar una reseña en Google o redes sociales criticando todo aquello que no le ha gustado. Estos simples comentarios, algunos argumentados y otros no, pueden influir mucho en el negocio porque la puntuación/valoración que aparece en las diferentes plataformas influye en la elección de los futuribles clientes.

Una de las críticas más habituales suelen ser aquellos pequeños gastos extra que los clientes no tenían en cuenta cuando hicieron su pedido. Esto sucede cuando se cobra por el pan o las aceitunas que no has pedido, pero ya estaban en la mesa. Uno de estos gastos extra en un restaurante se ha hecho completamente viral tras ser compartido en Twitter, actual X, por la cuenta Líos de Vecinos, especializada en publicar carteles polémicos en comunidades de vecinos.

En un restaurante, del cual no ha trascendido ni localidad ni nombre completo, un cliente se encontró junto a un enchufe de la luz un curioso cartel que rara vez se había visto. "Os recordamos: cargar el móvil cuesta dos euros", ha escrito el gerente del restaurante Mesón Andaluz creando una ola de críticas en redes sociales. Lo cierto es que mucha gente aprovecha el momento de comer o cenar para cargar el teléfono después de un día entero fuera de vacaciones porque su batería está a punto de terminar.

Según los cálculos de Repsol, si tienes un teléfono que se carga en una hora y media usando un cargador que consume 20 Wh. Al año pagarás de factura de luz únicamente de cargar tu teléfono móvil un total de 1,314 euros anuales por cargar un móvil con estas características. Por lo tanto, siguiendo estos cálculos, este restaurante estaría ganando dinero por cobrar a cada persona dos euros por volver a tener al 100% la batería de su móvil.